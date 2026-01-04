Czas na pierwszy mecz 14-letniego zawodowego polskiego snookerzysty w nowym roku. Premierowym rywalem Szubarczyka w eliminacjach German Masters 2026 będzie Kreishh Gurbaxani z Indii.

Do tej pory Szubarczyk i Gurbaxani nie mieli okazji ze sobą rywalizować. Kto wygra pierwszy bezpośredni mecz?

Triumfatora tego spotkania w kolejnej rundzie czeka trudne zadanie - na zwycięzcę czeka już doświadczony Szkot Anthony McGill, swego czasu 12. zawodnik światowego rankingu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Michał Szubarczyk - Kreishh Gurbaxani w poniedziałek na Polsatsport.pl.