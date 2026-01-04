Kamil Semeniuk wybrany MVP! Kapitalny występ siatkarza reprezentacji Polski

Goście zanotowali udany początek meczu (6:10), ale Perugia szybko odrobiła straty (11:11) i gra się wyrównała. W końcówce seta skuteczniejsi byli gospodarze, którzy wygrali 25:21. W drugiej odsłonie drużyna z Mediolanu zrewanżowała się rywalom. Do połowy seta wynik krążył wokół remisu (13:13), później zaliczkę wypracowali sobie goście (16:20), którzy dowieźli przewagę do końca (23:25).

W trzeciej partii przyjezdni jedynie na początku dotrzymywali kroku rywalom. W środkowej części seta mający przewagę w ofensywie siatkarze Perugii odjechali przeciwnikom i zdecydowanie wygrali 25:14. Podobnie było w kolejnym secie. Po równym początki, gospodarze wypracowali sobie solidną zaliczkę (17:11) i mieli sytuację pod kontrolą. W ostatniej akcji meczu skutecznie zaatakował Donovan Dzavoronok (25:19), pieczętując zwycięstwo Perugii za trzy punkty.

Najwięcej punktów zdobyli Wassim Ben Tara (18) - dla Perugii oraz Ferre Reggers (17) - dla Milano. Kamil Semeniuk rozegrał bardzo dobre spotkanie - wywalczył 14 punktów (13/18 = 72% skuteczności w ataku + 1 as; 63% pozytywnego przyjęcia) i został wybrany najlepszym zawodnikiem (MVP) tego spotkania.

Sir Susa Scai Perugia – Allianz Milano 3:1 (25:21, 23:25, 25:14, 25:19)

Perugia: Roberto Russo, Simone Giannelli, Kamil Semeniuk, Agustin Loser, Wassim Ben Tara, Yuki Ishikawa – Marco Gaggini (libero) oraz Donovan Dzavoronok, Sebastian Sole, Oleh Plotnytskyi. Trener: Angelo Lorenzetti.

Milano: Tommaso Ichino, Edoardo Caneschi, Fernando Kreling, Francesco Recine, Nemanja Masulovic, Ferre Reggers – Jacopo Corbetta (libero) oraz Gabriele Di Martino, Leonardo Barbanti, Veikka Lindqvist, Karen Masajedi. Trener: Roberto Piazza.

