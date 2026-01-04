Czas na kolejne siatkarskie emocje w PlusLidze! Już w niedzielę na boisko w Suwałkach wyjdą siatkarze miejscowego Ślepska Malow oraz JSW Jastrzębskiego Węgla.

Obie ekipy prezentują się daleko od idealnego scenariusza zaplanowanego na ten sezon. Podopieczni trenera Dominika Kwapisiewicza po trudnym początku nowej kampanii odnieśli niedawno dwa zwycięstwa - z beniaminkiem z Chełma oraz bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie - Barkomem Każany Lwów, co oznacza, że ich forma wygląda znacznie lepiej niż podczas samego startu.



Siatkarze JSW Jastrzębskiego Węgla również powrócili do lepszej gry po słabszym początku sezonu. Drużyna prowadzona przez Andrzeja Kowala ma spore szanse na grę w play-offach, a niedawna seria pięciu ligowych zwycięstw z rzędu pozwala odważniej myśleć także o wyższych celach.



Relacja live i wynik na żywo meczu Ślepsk Malow Suwałki - JSW Jastrzębski Węgiel od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport