PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 15. kolejki (WIDEO)

W hicie kolejki PGE Projekt Warszawa pewnie pokonał Aluron CMC Wartę Zawiercie 3:0. Jurajscy Rycerze wyraźnie odczuwają napięty terminarz, start w KMŚ i notują spadek formy.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle urwała punkt ekipie mistrza Polski, ale emocjonujące starcie wygrała po tie-breaku Bogdanka LUK Lublin. W ważnym meczu ekip z dołu tabeli Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa zgarnął komplet punktów, pokonując Barkom-Każany Lwów 3:1.

W piętnastej kolejce nie brakowało też niespodzianek. Energa Trefl Gdańsk pokonała Asseco Resovię 3:1, a Ślepsk Malow Suwałki w trzech setach uporał się z JSW Jastrzębskim Węglem.

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze rywalizuje czternaście klubów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym" - łącznie 26 kolejek spotkań. Osiem czołowych ekip w tabeli wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 15. kolejki PlusLigi:

2026-01-02: Energa Trefl Gdańsk - Asseco Resovia Rzeszów 3:1 (23:25, 26:24, 25:19, 27:25)

2026-01-03: PGE Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie 3:0 (25:21, 25:20, 25:23)

2026-01-03: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Bogdanka LUK Lublin 2:3 (25:22, 22:25, 19:25, 25:21, 11:15)

2026-01-03: Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Barkom Każany Lwów 3:1 (25:21, 21:25, 25:15, 25:20)

2026-01-03: Ślepsk Malow Suwałki - JSW Jastrzębski Węgiel 3:0 (26:24, 25:23, 27:25)

2026-01-05: InPost ChKS Chełm - Cuprum Stilon Gorzów (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja - Polsat Sport 1)

2026-03-04: Indykpol AZS Olsztyn - PGE GiEK Skra Bełchatów.

RM, Polsat Sport