Polak z ważnym golem! Pewne zwycięstwo jego drużyny

Frankowski rozegrał całe spotkanie, a do siatki trafił w 49. minucie, dając gościom prowadzenie 1:0. Chwilę później podwyższył je Quentin Merlin (56.).

ZOBACZ TAKŻE: Gol Lewandowskiego w derbach Barcelony. Polak doceniony przez hiszpańskie media

Rennes z 30 punktami zajmuje szóste miejsce, a Lille ma o dwa więcej i jest czwarte. Prowadzi Lens, które po piątkowym zwycięstwie nad Toulouse 3:0 ma 40 pkt.

Frankowski przeniósł się do Francji prosto z Turcji, gdzie grał w Galatasaray Stambuł. Nad Bosforem zdobył mistrzostwo oraz puchar kraju. Przed wyjazdem do Stambułu Polak reprezentował barwy RC Lens, gdzie rozegrał ponad 140 spotkań. Przygodę z poważnym futbolem zaczynał w Lechii Gdańsk, następnie trafił do Jagiellonii Białystok, z której wyjechał do Chicago Fire.

PI, PAP