Polska - Niemcy. Wynik meczu. Kto wygrał w United Cup?

Tenis

Polska - Niemcy to spotkanie w ramach turnieju United Cup 2026. Kto wygrał mecz Polska - Niemcy? Jaki był wynik Polska - Niemcy w United Cup?

Dwoje tenisistów siedzących przy mikrofonach na konferencji prasowej.
fot. PAP
Turniej United Cup zastąpił rozgrywany w latach 2020–22 ATP Cup, który był z kolei następcą Pucharu Hopmana. To dla wielu tenisistów kluczowy etap przygotowań do pierwszego w roku turnieju wielkoszlemowego - Australian Open.

 

Polacy w dwóch poprzednich edycjach United Cup dotarli do finału - w 2024 roku przegrali z Niemcami, a w 2025 musieli uznać wyższość Amerykanów, którzy będą bronić tytułu w mistrzowskim składzie, z Coco Gauff i Taylorem Fritzem na czele.

 

Polska grupowe zmagania zainauguruje starciem z Niemcami. 

Kiedy poznamy wynik meczu Polska - Niemcy w United Cup? Spotkanie Polska - Niemcy zostanie rozegrane w poniedziałek 5 stycznia. O tym, kto wygrał mecz Polska - Niemcy, poinformujemy tuż po zakończeniu starcia.

HUBERT HURKACZIGA ŚWIĄTEKINNETENIS
