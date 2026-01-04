Turniej United Cup zastąpił rozgrywany w latach 2020–22 ATP Cup, który był z kolei następcą Pucharu Hopmana. To dla wielu tenisistów kluczowy etap przygotowań do pierwszego w roku turnieju wielkoszlemowego - Australian Open.

Polacy w dwóch poprzednich edycjach United Cup dotarli do finału - w 2024 roku przegrali z Niemcami, a w 2025 musieli uznać wyższość Amerykanów, którzy będą bronić tytułu w mistrzowskim składzie, z Coco Gauff i Taylorem Fritzem na czele.

Polska grupowe zmagania zainauguruje starciem z Niemcami.

Polska - Niemcy. Wynik meczu. Kto wygrał w United Cup?

Kiedy poznamy wynik meczu Polska - Niemcy w United Cup? Spotkanie Polska - Niemcy zostanie rozegrane w poniedziałek 5 stycznia. O tym, kto wygrał mecz Polska - Niemcy, poinformujemy tuż po zakończeniu starcia.

