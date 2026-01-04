Przekazał sensacyjne wieści ws. Huberta Hurkacza. Nie jest gotowy

Meczem z Niemcami reprezentacji Polski rozpocznie występy w United Cup. O 7.30 Hubert Hurkacz zagra z Alexandrem Zverevem, a ok. 9.00 Iga Świątek zmierzy się z Evą Lys. – Teoretycznie Świątek powinna wygrać – analizuje nasz ekspert Dawid Olejniczak. – Hurkacz trafia natomiast na rywala z górnej półki. Łatwo nie będzie.

To będzie największy problem Hurkacza

- Największym problemem Hurkacza jest oczywiście to, że od pół roku nie grał żadnego meczu. Ostatni raz widzieliśmy go jeszcze przed Wimbledonem – przypomina Olejniczak, dodając jednak, że na minusach się nie kończy. – Bo to, że Hubert tak długo z nikim nie grał, o niczym nie przesądza. Można wygrać mecz nawet po tak długiej przerwie. Hubert ma wystarczające umiejętności, by to zrobić – ocenia nasz ekspert.

- Na korzyść Huberta działa to, że jest głodny gry. Cieszy się, że wraca. Zobaczymy, jak to będzie, ale muszę powiedzieć, że jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że on nas czymś zaskoczy. Ze Zverevem łatwo nie będzie. Zresztą podobnie, jak z Griekspooerem w drugim meczu z Holandią, ale Huberta stać na zwycięstwa. Widziałem go na treningu i muszę powiedzieć, że forma jest – zauważa Olejniczak.

Na to Hurkacz nie jest gotowy

- W przypadku Hurkacza najważniejsze jest jednak to, że wraca, że pozbył się, miejmy nadzieję całkowicie, swoich problemów z kontuzjowanym kolanem – dodaje Olejniczak i trudno się z nim nie zgodzić. Hurkacz przed kontuzją był przecież jednym z topowych zawodników. Z wielkimi nadziejami patrzyliśmy na jego przyszłość. Teraz jest podstawa, by sądzić, że jeszcze może być ciekawie.

- Poza tym, w razie wpadek i przegranych Huberta, możemy liczyć na miksta – zauważa nasz rozmówca. – I wiele wskazuje na to, że Świątek nie będzie grać w parze z Hurkaczem. Być może on nie czuje się na siłach i nie jest gotowy na to, żeby po powrocie grać aż tyle. Być może chce się ograniczyć do swoich solowych spotkań. Ja bym osobiście szedł w kierunku miksta Świątek - Zieliński i widziałem, że na treningach właśnie ten wariant był grany, więc może to będzie to.

To może być nasza tajna broń w mikście

Swoją drogą, to akurat w mikście możemy żonglować dowoli. W składzie reprezentacji są bowiem nie tylko Świątek i Hurkacz, czy wspomniany Jan Zieliński, ale i Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter i Daniel Michalski. Jeśli Świątek i Hurkacz będą wygrywać swoje pojedynki w meczach z Niemcami i Holandią, to można nawet postawić na jakieś mocno eksperymentalne rozwiązanie i sprawdzić, co z tego wyniknie.

Rywalizacja w United Cup będzie się toczyć w Sydney i Perth. Polska jest w grupie F i wszystkie mecze fazy grupowej rozegra w Sydney. Jeśli awansuje, to zostanie w tym mieście. Ominą nas zatem dodatkowe, niepotrzebne podróże. Do ćwierćfinałów awansują zwycięzcy grup i dwie najlepsze drużyny z drugich miejsc z danego miasta. Faza grupowa rozpoczęła się 3 stycznia i potrwa do 7 stycznia. Ćwierćfinały zaplanowano na 8-9 stycznia, półfinały na 10 stycznia, a finał odbędzie się 11 stycznia.

Wyjaśnijmy też, że mecze w United Cup składają się z trzech pojedynków – singla kobiet, singla mężczyzn i miksta. Impreza otwiera sezon tenisowy, a zawodnicy mogą zdobyć do 500 punktów rankingowych ATP i WTA. – Dodałbym jeszcze, że Polska jest jednym z faworytów do wygrania. Mamy w końcu Igę Świątek, wracającego do gry Huberta i duże pole manewru w mikście – kończy Olejniczak.

Hurkacz - Zverev. Kiedy mecz United Cup? O której godzinie?

Kiedy mecz Hurkacz - Zverev w United Cup? Spotkanie w ramach starcia Polska - Niemcy zostanie rozegrane w poniedziałek 5 stycznia. Godzina meczu Hurkacz - Zverev to około 07.30 polskiego czasu.

Świątek - Lys. Kiedy mecz United Cup? O której godzinie?

Kiedy mecz Świątek - Lys w United Cup? Spotkanie w ramach starcia Polska - Niemcy zostanie rozegrane w poniedziałek 5 stycznia. Godzina meczu Świątek - Lys to około 09.30 polskiego czasu - po zakończeniu meczu Hubert Hurkacz - Alexander Zverev.

Mikst Polska - Niemcy w United Cup. Kiedy mecz? O której godzinie?

Po zakończeniu spotkania kobiet około godz. 11:00 dojdzie do starcia miksta.