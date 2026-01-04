Sabalenka połączyła siły ze swoją przyjaciółką! "Takie sytuacje prawie się nie zdarzają"

Kibice tenisa na pewno wiedzą, że Sabalenka i Badosa są bardzo dobrymi przyjaciółkami. Zawodniczki już od wielu lat ciepło wypowiadają się o sobie nawzajem, a także dość często publikują w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia. Teraz tenisistki ponownie postanowiły razem zaprezentować się na korcie i wzięły udział w rywalizacji deblowej podczas turnieju WTA w Brisbane.

Ich mecz w pierwszej rundzie zmagań był bardzo wyrównany. Naprzeciwko nich stanął duet Ludmiła Samsonowa/Shuai Zhang. Chociaż Sabalenka i Badosa zakończyły starcie w dwóch setach, to do rozstrzygnięcia obu partii potrzebne były tie-breaki. Co ciekawe w całym meczu nie doszło do ani jednego przełamania. Jest to dość niespotykane, co podkreślił administrator popularnego profilu "Z kortu - informacje tenisowe" na platformie "X".

"Dwa zacięte sety, ale oba dla Aryny i Pauli. W całym meczu nie było ani jednego przełamania. W kobiecej grze podwójnej takie sytuacje prawie się nie zdarzają" - napisano.

𝗦𝗔𝗕𝗔𝗗𝗢𝗦𝗔 ✅👋



W drugiej rundzie Sabalenka i Badosa zmierzą się z parą Cristina Bucsa/Ellen Perez.