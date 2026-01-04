Niespodzianka w PlusLidze! Ślepsk pewnie wygrał z Jastrzębskim Węglem

W premierowej odsłonie, po wyrównanym początku (10:10), przewagę uzyskali siatkarze Ślepska (14:11). Jastrzębianie trzymali kontakt z rywalami, ale to gospodarze mieli piłkę setową przy stanie 24:22. Goście po skutecznym ataku Nicolasa Szerszenia doprowadzili do rywalizacji na przewagi. Przy wyrównanych statystykach, zmorą jastrzębian w tej części meczu były błędy własne - dotknięcie siatki w ostatniej akcji przesądziło o wygranej ekipy z Suwałk 26:24.

Początek drugiej partii toczył się przy przewadze ekipy z Jastrzębia-Zdroju. Ślepsk wygrał serię akcji od stanu 8:11 do 13:11 i w dalszej części seta znów oglądaliśmy wyrównaną rywalizację obu zespołów. Losy seta znów rozstrzygnęły się w końcówce. Po asie Adama Lorenca jastrzębianie znów zbliżyli się na punkt do rywali (23:22), ale błąd w kolejnej akcji dał piłkę setową gospodarzom. Wykorzystali ją dwie akcje później, gdy skutecznie zaatakował Henrique Honorato (25:23).

Siatkarze Ślepska na początku trzeciego seta prowadzili 7:5, ale cztery kolejne akcje wygrali jastrzębianie i gdy asa posłał Joshua Tuaniga, było 7:9. W odpowiedzi suwalczanie popisali się serią pięciu zdobytych punktów (12:9). Od tego momentu siatkarze Ślepska uzyskali przewagę (17:15, 21:18), a po ataku Bartosza Filipiaka prowadzili w końcówce 23:20. Goście zerwali się do walki i po asie Mateusza Kufki wyrównali (23:23). Po raz drugi w tym meczu potrzebna była gra na przewagi. Znów zwycięsko wyszła z niej drużyna z Suwałk - Asparuh Asparuhov efektownym, pojedynczym blokiem zdobył decydujący punkt (27:25).

Najwięcej punktów: Asparuh Asparuhov (18), Bartosz Filipiak (15), Jan Nowakowski (10) - Ślepsk; Nicolas Szerszeń (16), Adam Lorenc (13) - Ślepsk. Przy wyrównanych statystykach meczu, różnica w błędach własnych - jastrzębianie popełnili ich 21, a gospodarze - 16. MVP: Bartosz Filipiak (14/27 = 52% skuteczności w ataku + 1 as).

Ślepsk Malow Suwałki – JSW Jastrzębski Węgiel 3:0 (26:24, 25:23, 27:25)

Ślepsk: Henrique Honorato, David Smith, Bartosz Filipiak, Asparuh Asparuhov, Jan Nowakowski, Karol Jankiewicz – Bartosz Mariański (libero) oraz Jakub Rząca, Antoni Kwasigroch, Damian Wierzbicki, Joaquin Gallego. Trener: Dominik Kwapisiewicz.

JSW: Nicolas Szerszeń, Łukasz Usowicz, Łukasz Kaczmarek, Michał Gierżot, Anton Brehme, Benjamin Toniutti – Maksymilian Granieczny (libero) oraz Adam Lorenc, Joshua Tuaniga, Mateusz Kufka, Jordan Zaleszczyk. Trener: Andrzej Kowal.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI