Przed nami kolejne emocjonujące spotkanie we włoskiej lidze siatkówki! Na boisko w Perugii wyjdą siatkarze Sir Sicoma Monini z Kamilem Semeniukiem na czele oraz Powervolley Milano.

Klub z Perugii idzie łeb w łeb ze swoim rywalem z Trydentu, który przewodzi w tabeli z trzema punktami przewagi i jednym rozegranym meczem więcej. Siatkarze z Mediolanu z kolei prezentują się z różnym skutkiem, choć ostatnie dwa spotkania padły ich łupem.



Co ciekawe - w zespole z Mediolanu na pozycji atakującego gra Ferre Reggers, który według doniesień ma od przyszłego sezonu reprezentować barwy... Perugii. Belg jest w świetnej formie, co udowodnił niedawno zdobywając 28 punktów w starciu z klubem z Padwy.



Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Sicoma Monini Perugia - Powervolley Milano od godz. 16:00 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport