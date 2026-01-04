Dla Nikaido było to pierwsze zwycięstwo w karierze. Japończyk o zaledwie 0,5 punktu wyprzedził Domena Prevca, triumfatora dwóch poprzednich konkursów Turnieju Czterech Skoczni. Dzięki niedzielnej wygranej 24-latek zanotował spory awans w klasyfikacji generalnej. Podium w Innsbrucku uzupełnił Austriak Stephan Embacher, który również plasuje się w ścisłej czołówce tabeli.

Przypomnijmy, że wcześniejsze zawody zdominował wspomniany Prevc. Słoweniec zbudował sobie nad rywalami potężną przewagę punktową. Najpierw w Oberstdorfie znokautował konkurencję różnicą 17,5 pkt., by kilka dni później w Garmisch-Partenkirchen dołożyć do tego zapasu punktowego kolejne 15 "oczek".

ZOBACZ TAKŻE: Znamy skład reprezentacji Polski na igrzyska! Już wszystko jasne

Najjaśniejszym punktem polskiej kadry w tegorocznej edycji TCS jest Kacper Tomasiak. Młody zawodnik w swoim debiucie podczas tego turnieju balansuje na granicy czołowej dziesiątki. Swoją wysoką dyspozycję potwierdził w niedzielę, kiedy zajął bardzo dobre, ósme miejsce.

Tabela Turnieju Czterech Skoczni 2025/2026. Które miejsca zajmują Polacy?

1. Domen Prevc (Słowenia) - 895,8 pkt

2. Jan Hoerl (Austria) - 854,4 pkt

3. Stephan Embacher (Austria) - 854,1 pkt

4. Ren Nikaido (Japonia) - 841,7 pkt

5. Felix Hoffmann (Niemcy) - 840,4 pkt

6. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 823,5 pkt

7. Philipp Raimund (Niemcy) - 814 pkt

8. Daniel Tschofenig (Austria) - 811,9 pkt

9. Anże Laniszek (Słowenia) - 739,1 pkt

10. Kacper Tomasiak (Polska) - 792,5 pkt

...

21. Kamil Stoch (Polska) - 620,5 pkt

30. Maciej Kot (Polska) - 471,2 pkt

35. Paweł Wąsek (Polska) - 345,4 pkt

45. Dawid Kubacki (Polska) - 220,5 pkt

52. Piotr Żyła (Polska) - 118,8 pkt