Tabela Turnieju Czterech Skoczni po trzech konkursach. Które miejsca zajmują Polacy?
Za nami trzeci konkurs Turnieju Czterech Skoczni. W niedzielnych zawodach w Innsbrucku niespodziewane zwycięstwo odniósł Ren Nikaido. Jak ten wynik wpłynął na klasyfikację generalną imprezy? Sprawdźcie, kto jest liderem tabeli TCS. Które miejsca zajmują reprezentanci Polski?
Dla Nikaido było to pierwsze zwycięstwo w karierze. Japończyk o zaledwie 0,5 punktu wyprzedził Domena Prevca, triumfatora dwóch poprzednich konkursów Turnieju Czterech Skoczni. Dzięki niedzielnej wygranej 24-latek zanotował spory awans w klasyfikacji generalnej. Podium w Innsbrucku uzupełnił Austriak Stephan Embacher, który również plasuje się w ścisłej czołówce tabeli.
Przypomnijmy, że wcześniejsze zawody zdominował wspomniany Prevc. Słoweniec zbudował sobie nad rywalami potężną przewagę punktową. Najpierw w Oberstdorfie znokautował konkurencję różnicą 17,5 pkt., by kilka dni później w Garmisch-Partenkirchen dołożyć do tego zapasu punktowego kolejne 15 "oczek".
Najjaśniejszym punktem polskiej kadry w tegorocznej edycji TCS jest Kacper Tomasiak. Młody zawodnik w swoim debiucie podczas tego turnieju balansuje na granicy czołowej dziesiątki. Swoją wysoką dyspozycję potwierdził w niedzielę, kiedy zajął bardzo dobre, ósme miejsce.
Tabela Turnieju Czterech Skoczni 2025/2026. Które miejsca zajmują Polacy?
1. Domen Prevc (Słowenia) - 895,8 pkt
2. Jan Hoerl (Austria) - 854,4 pkt
3. Stephan Embacher (Austria) - 854,1 pkt
4. Ren Nikaido (Japonia) - 841,7 pkt
5. Felix Hoffmann (Niemcy) - 840,4 pkt
6. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 823,5 pkt
7. Philipp Raimund (Niemcy) - 814 pkt
8. Daniel Tschofenig (Austria) - 811,9 pkt
9. Anże Laniszek (Słowenia) - 739,1 pkt
10. Kacper Tomasiak (Polska) - 792,5 pkt
...
21. Kamil Stoch (Polska) - 620,5 pkt
30. Maciej Kot (Polska) - 471,2 pkt
35. Paweł Wąsek (Polska) - 345,4 pkt
45. Dawid Kubacki (Polska) - 220,5 pkt
52. Piotr Żyła (Polska) - 118,8 pkt