Tabela Turnieju Czterech Skoczni po trzech konkursach. Które miejsca zajmują Polacy?

Za nami trzeci konkurs Turnieju Czterech Skoczni. W niedzielnych zawodach w Innsbrucku niespodziewane zwycięstwo odniósł Ren Nikaido. Jak ten wynik wpłynął na klasyfikację generalną imprezy? Sprawdźcie, kto jest liderem tabeli TCS. Które miejsca zajmują reprezentanci Polski?

Skoczek narciarski w biało-niebieskim kombinezonie z numerem 19 na piersi i w goglach narciarskich.
fot: PAP
Kacper Tomasiak

Dla Nikaido było to pierwsze zwycięstwo w karierze. Japończyk o zaledwie 0,5 punktu wyprzedził Domena Prevca, triumfatora dwóch poprzednich konkursów Turnieju Czterech Skoczni. Dzięki niedzielnej wygranej 24-latek zanotował spory awans w klasyfikacji generalnej. Podium w Innsbrucku uzupełnił Austriak Stephan Embacher, który również plasuje się w ścisłej czołówce tabeli.

 

Przypomnijmy, że wcześniejsze zawody zdominował wspomniany Prevc. Słoweniec zbudował sobie nad rywalami potężną przewagę punktową. Najpierw w Oberstdorfie znokautował konkurencję różnicą 17,5 pkt., by kilka dni później w Garmisch-Partenkirchen dołożyć do tego zapasu punktowego kolejne 15 "oczek".

 

ZOBACZ TAKŻE: Znamy skład reprezentacji Polski na igrzyska! Już wszystko jasne

 

Najjaśniejszym punktem polskiej kadry w tegorocznej edycji TCS jest Kacper Tomasiak. Młody zawodnik w swoim debiucie podczas tego turnieju balansuje na granicy czołowej dziesiątki. Swoją wysoką dyspozycję potwierdził w niedzielę, kiedy zajął bardzo dobre, ósme miejsce.

Tabela Turnieju Czterech Skoczni 2025/2026. Które miejsca zajmują Polacy?

1. Domen Prevc (Słowenia) - 895,8 pkt
2. Jan Hoerl (Austria) - 854,4 pkt
3. Stephan Embacher (Austria) - 854,1 pkt
4. Ren Nikaido (Japonia) - 841,7 pkt
5. Felix Hoffmann (Niemcy) - 840,4 pkt
6. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 823,5 pkt
7. Philipp Raimund (Niemcy) - 814 pkt
8. Daniel Tschofenig (Austria) - 811,9 pkt
9. Anże Laniszek (Słowenia) - 739,1 pkt
10. Kacper Tomasiak (Polska) - 792,5 pkt
...
21. Kamil Stoch (Polska) - 620,5 pkt
30. Maciej Kot (Polska) - 471,2 pkt
35. Paweł Wąsek (Polska) - 345,4 pkt
45. Dawid Kubacki (Polska) - 220,5 pkt
52. Piotr Żyła (Polska) - 118,8 pkt

