Te stadiony to prawdziwe kolosy. Niektóre z nich mieszczą więcej ludzi niż miasta
Stadiony mogą zadziwiać ludzkie oko jak najpiękniejsze architektoniczne perełki. Dotyczy to zarówno rozmachu konstrukcji, jak i liczby widzów, które mieszą na trybunach. Na świecie funkcjonują areny, które przekraczają 100 tys. miejsc i potrafią zgromadzić więcej ludzi jednocześnie, niż niejedno miasto w Polsce. Jak prezentuje się TOP 5 największych stadionów?
Rungrado 1st of May Stadium - ponad 150 tys. miejsc
Na szczycie zestawienia znajduje się stadion w Pjongjangu, który od lat jest uznawany za największy na świecie. W zależności od źródeł można natknąć się na liczby od 114 do 150 tys. miejsc. Rozbieżność ta wynika z jego lokalizacji.
ZOBACZ TAKŻE: Bolesna porażka Marciniaka. Wiemy, kto został najlepszym sędzią świata
Korea Północna od zawsze szczyci się rozmachem, który jednak ciężko tak naprawdę potwierdzić. Arena służy zarówno do meczów piłkarskich, jak i ogromnych imprez masowych, co wymaga niesamowitej logistyki ekip zajmujących się obsługą widowni.Przejdź na Polsatsport.pl