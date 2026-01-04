Te stadiony to prawdziwe kolosy. Niektóre z nich mieszczą więcej ludzi niż miasta

Rungrado 1st of May Stadium - ponad 150 tys. miejsc



Na szczycie zestawienia znajduje się stadion w Pjongjangu, który od lat jest uznawany za największy na świecie. W zależności od źródeł można natknąć się na liczby od 114 do 150 tys. miejsc. Rozbieżność ta wynika z jego lokalizacji.

Korea Północna od zawsze szczyci się rozmachem, który jednak ciężko tak naprawdę potwierdzić. Arena służy zarówno do meczów piłkarskich, jak i ogromnych imprez masowych, co wymaga niesamowitej logistyki ekip zajmujących się obsługą widowni.

