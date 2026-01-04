United Cup: Hubert Hurkacz - Alexander Zverev. Relacja live i wynik na żywo

Po długiej przerwie Hubert Hurkacz wraca do gry. Wrocławianin inauguruje sezon 2026 pojedynkiem z Alexandrem Zverevem w ramach spotkania Polska - Niemcy w fazie grupowej reprezentacyjnego turnieju United Cup w Australii.

Ostatni raz na korcie widzieliśmy Hurkacza w czerwcu 2025. Wtedy przebrnął pierwszą rundę imprezy w 's-Hertogenbosch, lecz wycofał się z dalszej rywalizacji. Następnie nie wziął udziału między innymi w Wimbledonie, przeszedł za to zabieg kolana, którego kontuzji doznał jeszcze na Wimbledonie w 2024.

Teraz Hurkacz jest w pełni sił i reprezentuje naszą drużynę narodową w United Cup. Impreza ta jest ważnym przystankiem przed docelowym w tej części sezonu wielkoszlemowym Australian Open.

Hurkacz ze Zverevem mierzył się dotychczas czterokrotnie. Trzy pierwsze starcia padły łupem Niemca, który przed dwoma laty pokonał Polaka właśnie w United Cup. W ich ostatnim meczu - w Halle w 2024 - lepszy okazał się wrocławianin.

Zverev ma już na koncie jeden mecz w tej edycji United Cup. Pokonał 7:5, 6:0 Tallona Griekspoora, a Niemcy odnieśli triumf 3:0 nad Holandią.

