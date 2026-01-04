Ważne informacje w sprawie Skorupskiego. Wtedy ma wrócić do gry
Łukasz Skorupski od listopada pauzuje z powodu kontuzji mięśniowej odniesionej w meczu przeciwko Napoli. Od tego czasu bramkarz opuścił sporo spotkań, w tym zgrupowanie reprezentacji Polski. Teraz wiadomo, kiedy ma wrócić do gry. O wszystkim poinformował trener Bologny Vincenzo Italiano.
Łukasz Skorupski ostatni mecz rozegrał 9 listopada, kiedy to po ośmiu minutach meczu z Napoli musiał opuścić boisko z powodu kontuzji. Polak nie stawił się z tego powodu na zgrupowaniu reprezentacji Polski, wieńczącym eliminacje do mistrzostw świata, które Polacy zakończyli na drugim miejscu i zagrają w barażach przeciwko Albanii, a później, w przypadku ewentualnej wygranej, ze zwycięzcą pary Ukraina - Szwecja.
Pierwotne doniesienia wskazywały na to, że Polak powróci do kadry meczowej na mecz z Interem Mediolan (4 stycznia - przyp. red.). Na konferencji prasowej przed tym meczem ważną informację przekazał Vincenzo Italiano - klubowy trener Polaka.
- Skorupski wraca za tydzień, maksymalnie dziesięć dni i będzie dostępny. Z pewnością przegapi mecze z Interem, Atalantą i Como - poinformował trener Bologny. Oznacza to, że w składzie zespołu Polak pojawi się dopiero 15 stycznia przeciwko Hellasowi Verona.
Łukasz Skorupski został zawodnikiem Bologny w 2018 roku, gdy na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się z AS Roma. Dotychczas Polak rozegrał 266 meczów dla tego klubu, w których zachował 71 czystych kont.