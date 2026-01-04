Ważne informacje w sprawie Skorupskiego. Wtedy ma wrócić do gry

Łukasz Skorupski ostatni mecz rozegrał 9 listopada, kiedy to po ośmiu minutach meczu z Napoli musiał opuścić boisko z powodu kontuzji. Polak nie stawił się z tego powodu na zgrupowaniu reprezentacji Polski, wieńczącym eliminacje do mistrzostw świata, które Polacy zakończyli na drugim miejscu i zagrają w barażach przeciwko Albanii, a później, w przypadku ewentualnej wygranej, ze zwycięzcą pary Ukraina - Szwecja.

Pierwotne doniesienia wskazywały na to, że Polak powróci do kadry meczowej na mecz z Interem Mediolan (4 stycznia - przyp. red.). Na konferencji prasowej przed tym meczem ważną informację przekazał Vincenzo Italiano - klubowy trener Polaka.

- Skorupski wraca za tydzień, maksymalnie dziesięć dni i będzie dostępny. Z pewnością przegapi mecze z Interem, Atalantą i Como - poinformował trener Bologny. Oznacza to, że w składzie zespołu Polak pojawi się dopiero 15 stycznia przeciwko Hellasowi Verona.

Łukasz Skorupski został zawodnikiem Bologny w 2018 roku, gdy na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się z AS Roma. Dotychczas Polak rozegrał 266 meczów dla tego klubu, w których zachował 71 czystych kont.

JZ, Polsat Sport