Ważne informacje ws. Memoriału Wagnera! Te drużyny zagrają w Polsce

Memoriał Huberta Jerzego Wagnera co roku jest ważnym przystankiem dla polskich siatkarzy w przygotowaniach przed docelowymi imprezami. Tak będzie również w 2026, kiedy Biało-Czerwoni powalczą o obronę tytułu mistrzów Europy.

ZOBACZ TAKŻE: Hit transferowy w Tauron Lidze stał się faktem! Siatkarka reprezentacji Polski w nowym klubie

Pod koniec 2025 organizatorzy Memoriału Wagnera ogłosili drugiego uczestnika turnieju. Mowa o Francuzach, dwukrotnych złotych medalistach olimpijskich: z Tokio i Paryża.

Teraz poznaliśmy trzecią drużynę, która wystąpi przed naszą publicznością. Będą to Słoweńcy, jedni z największych rywali Polaków na mistrzowskich imprezach, a także brązowi medaliści czempionatu Starego Kontynentu z 2023.

XXIII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera odbędzie się w dniach 28-30 sierpnia 2026. Gospodarzem będzie krakowska TAURON Arena.