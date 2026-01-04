Wielkie zmiany w życiu rywalki Świątek! Chodzi o syna premiera

Tenis

Maria Sakkari poinformowała o wielkich zmianach w jej życiu prywatnym. Tenisistka zaręczyła się ze swoim partnerem Konstantinosem Mitsotakisem, który jest synem obecnego premiera Grecji.

Maria Sakkari, tenisistka, świętuje zdobycie punktu, trzymając rakietę.
fot. PAP/EPA
Maria Sakkari

Związek Marii Sakkari i Konstantinosa Mitsotakisa trwa od pięciu lat. Teraz w ich relacji doszło do bardzo ważnych zmian. Para zaręczyła się, a ich ślub planowany jest na 2027.

 

Przyszły mąż tenisistki jest synem obecnego premiera Grecji, Kiriakosa Mitsotakisa. To właśnie on ujawnił informację o zaręczynach. Dodał również, że jest gotowy, by zostać dziadkiem.

 

Sakkari rywalizuje obecnie w Australii. W pierwszym meczu turnieju United Cup pokonała w dwóch setach Naomi Osakę, a Grecja wygrała 3:0 z Japonią. W poniedziałek Sakkari zmierzy się z Emmą Raducanu w ramach meczu Grecja - Wielka Brytania.

INNEMARIA SAKKARITENISWTAWTA TOUR
