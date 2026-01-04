WTA w Auckland: Magda Linette - Venus Williams. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Magda Linette zagra z Venus Williams w pierwszej rundzie turnieju WTA w Auckland. Czy Polka pokona legendę? Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Venus Williams na Polsatsport.pl.

Magda Linette zakończyła ubiegłoroczny sezon w grudniu porażką z Martą Kostiuk podczas World Tennis League. Po kilku tygodniach przerwy Poznanianka wróci na kort. Pierwszy mecz rozegra w nowozelandzkim Auckland. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Ciocia potwierdziła! Były wicelider rankingu tenisistów wziął ślub

 

Rywalką Polki będzie legenda tenisa - Venus Williams. Amerykanka, która jest siedmiokrotną mistrzynią wielkoszlemową, bierze w nim udział w ramach przygotowań do wielkoszlemowego Australian Open, w którym, dzięki otrzymaniu dzikiej karty, wystąpi po raz pierwszy od pięciu lat.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Venus Williams na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport
