Magda Linette zakończyła ubiegłoroczny sezon w grudniu porażką z Martą Kostiuk podczas World Tennis League. Po kilku tygodniach przerwy Poznanianka wróci na kort. Pierwszy mecz rozegra w nowozelandzkim Auckland.

Rywalką Polki będzie legenda tenisa - Venus Williams. Amerykanka, która jest siedmiokrotną mistrzynią wielkoszlemową, bierze w nim udział w ramach przygotowań do wielkoszlemowego Australian Open, w którym, dzięki otrzymaniu dzikiej karty, wystąpi po raz pierwszy od pięciu lat.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Venus Williams na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport