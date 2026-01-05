ATP w Brisbane: Kamil Majchrzak - Daniel Altmaier. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Kamil Majchrzak - Daniel Altmaier to mecz pierwszej rundy turnieju ATP w Brisbane. Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Daniel Altmaier na Polsatsport.pl.

Majchrzak początkowo nie zdołał zapewnić sobie awansu do głównej drabinki rywalizacji. Wszystko zmieniło się w nocy z niedzieli na poniedziałek. 

 

Okazało się, że polski tenisista wystąpi jednak w Australii jako "lucky loser". Początkowo w tej pozycji znalazł się Matteo Arnaldi, jednak zrezygnował on z udziału w turnieju, dzięki czemu jego miejsce zajął Majchrzak. 

 

Pierwszym oponentem Polaka jest Daniel Altmaier. 27-letni Niemiec obecnie plasuje się na 46. miejscu w rankingu ATP.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Daniel Altmaier na Polsatsport.pl.

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ATP W BRISBANEDANIEL ALTMAIERKAMIL MAJCHRZAKTENISTURNIEJE ATP I WTA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 