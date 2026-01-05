ATP w Brisbane: Kamil Majchrzak - Daniel Altmaier. Relacja live i wynik na żywo

Majchrzak początkowo nie zdołał zapewnić sobie awansu do głównej drabinki rywalizacji. Wszystko zmieniło się w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Okazało się, że polski tenisista wystąpi jednak w Australii jako "lucky loser". Początkowo w tej pozycji znalazł się Matteo Arnaldi, jednak zrezygnował on z udziału w turnieju, dzięki czemu jego miejsce zajął Majchrzak.

Pierwszym oponentem Polaka jest Daniel Altmaier. 27-letni Niemiec obecnie plasuje się na 46. miejscu w rankingu ATP.

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Daniel Altmaier na Polsatsport.pl.

AA, Polsat Sport