ATP w Brisbane: Kamil Majchrzak - Reilly Opelka. Relacja live i wynik na żywo

Julian CieślakTenis

Kamil Majchrzak - Reilly Opelka to spotkanie drugiej rundy turnieju ATP w Brisbane. Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Reilly Opelka na Polsatsport.pl.

Kamil Majchrzak zainaugurował sezon 2026. Polak występuje obecnie w turnieju rangi ATP 250 w Brisbane, który jest dla niego przystankiem podczas przygotowań do docelowego w tej części kampanii wielkoszlemowego Australian Open.

 

W Brisbane najpierw Polak musiał przechodzić kwalifikacje. Te nie zakończyły się sukcesem. Co prawda, w pierwszym meczu piotrkowianin pokonał Australijczyka Cruza Hewitta, lecz później uległ Francuzowi Quentinowi Halysowi.

 

Do Majchrzaka uśmiechnął się jednak los. Jako "szczęśliwy przegrany" dostał się do głównej drabinki imprezy, a w premierowej rundzie wyeliminował Niemca Daniela Altmaiera, triumfując 7:6(4), 6:0.

 

Przeciwnikiem Polaka w drugiej fazie Brisbane International jest Reilly Opelka. Mierzący aż 211 cm Amerykanin odprawił wcześniej wynikiem 6:3, 7:5 kwalifikanta z Australii - Dane'a Sweeny'ego.

 

Dotychczas Majchrzak i Opelka stanęli po dwóch stronach siatki raz. Miało to miejsce podczas Challengera w Playford w 2018 roku. Wtedy lepszy - 7:6(9), 7:6(8) - lepszy okazał się zawodnik ze Stanów Zjednoczonych.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Reilly Opelka na Polsatsport.pl.

