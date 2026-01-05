ATP w Brisbane: Kamil Majchrzak - Reilly Opelka. Relacja live i wynik na żywo

Kamil Majchrzak zainaugurował sezon 2026. Polak występuje obecnie w turnieju rangi ATP 250 w Brisbane, który jest dla niego przystankiem podczas przygotowań do docelowego w tej części kampanii wielkoszlemowego Australian Open.

W Brisbane najpierw Polak musiał przechodzić kwalifikacje. Te nie zakończyły się sukcesem. Co prawda, w pierwszym meczu piotrkowianin pokonał Australijczyka Cruza Hewitta, lecz później uległ Francuzowi Quentinowi Halysowi.

Do Majchrzaka uśmiechnął się jednak los. Jako "szczęśliwy przegrany" dostał się do głównej drabinki imprezy, a w premierowej rundzie wyeliminował Niemca Daniela Altmaiera, triumfując 7:6(4), 6:0.

Przeciwnikiem Polaka w drugiej fazie Brisbane International jest Reilly Opelka. Mierzący aż 211 cm Amerykanin odprawił wcześniej wynikiem 6:3, 7:5 kwalifikanta z Australii - Dane'a Sweeny'ego.

Dotychczas Majchrzak i Opelka stanęli po dwóch stronach siatki raz. Miało to miejsce podczas Challengera w Playford w 2018 roku. Wtedy lepszy - 7:6(9), 7:6(8) - lepszy okazał się zawodnik ze Stanów Zjednoczonych.

