Bednorz zapytany o swoich najlepszych trenerów. Tak odpowiedział
Bartosz Bednorz był gościem programu Polsat Sport Talk. Redaktor Marcin Lepa zapytał siatkarza o jego najlepszego dotychczas trenera. Sprawdź, co odpowiedział reprezentant Polski.
Bednorz miał w trakcie swojej kariery możliwość współpracować z wieloma uznanymi trenerami. Który z nich był jednak najlepszy? Tego próbował dowiedzieć się redaktor Marcin Lepa.
- Musielibyśmy to jakoś pogrupować. Tych wybitnych trenerów było w moim życiu wielu i każdemu z nich coś zawdzięczam. Trudno jest mi wybrać jednego czy dwóch najlepszych, nie chciałbym, żeby którykolwiek poczuł się pominięty - zaczął Bednorz.
Gospodarz programu zachęcał jednak swojego gościa do wskazania nazwisk.
- W Skrze odbudował mnie trener Roberto Piazza. Zdobyliśmy mistrzostwo Polski, zyskałem pewność siebie. Od tego zaczęła się moja międzynarodowa przygoda. Do dziś mam z nim kontakt - powiedział siatkarz.
- Trener Piazza jest bardzo dobrym człowiekiem. Ma świetne podejście do każdego zawodnika, przekazuje swoją energię. Oprócz tego cechuje go doskonały warsztat szkoleniowy - uzupełnił swoją wypowiedź sportowiec.
Zupełnie inny styl pracy prezentował natomiast Julio Velasco.
- Siadał, patrzył, co robimy i dawał krótkie wskazówki. Więcej mówił wtedy, kiedy coś nam nie szło - przyznał Bartosz Bednorz.
Cała wypowiedź w załączonym materiale wideo.
