Bednorz zapytany o swoich najlepszych trenerów. Tak odpowiedział

Bednorz miał w trakcie swojej kariery możliwość współpracować z wieloma uznanymi trenerami. Który z nich był jednak najlepszy? Tego próbował dowiedzieć się redaktor Marcin Lepa.

- Musielibyśmy to jakoś pogrupować. Tych wybitnych trenerów było w moim życiu wielu i każdemu z nich coś zawdzięczam. Trudno jest mi wybrać jednego czy dwóch najlepszych, nie chciałbym, żeby którykolwiek poczuł się pominięty - zaczął Bednorz.



Gospodarz programu zachęcał jednak swojego gościa do wskazania nazwisk.



- W Skrze odbudował mnie trener Roberto Piazza. Zdobyliśmy mistrzostwo Polski, zyskałem pewność siebie. Od tego zaczęła się moja międzynarodowa przygoda. Do dziś mam z nim kontakt - powiedział siatkarz.



- Trener Piazza jest bardzo dobrym człowiekiem. Ma świetne podejście do każdego zawodnika, przekazuje swoją energię. Oprócz tego cechuje go doskonały warsztat szkoleniowy - uzupełnił swoją wypowiedź sportowiec.



Zupełnie inny styl pracy prezentował natomiast Julio Velasco.



- Siadał, patrzył, co robimy i dawał krótkie wskazówki. Więcej mówił wtedy, kiedy coś nam nie szło - przyznał Bartosz Bednorz.



Cała wypowiedź w załączonym materiale wideo.