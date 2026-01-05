Bednorz zapytany o swoich najlepszych trenerów. Tak odpowiedział

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Bartosz Bednorz był gościem programu Polsat Sport Talk. Redaktor Marcin Lepa zapytał siatkarza o jego najlepszego dotychczas trenera. Sprawdź, co odpowiedział reprezentant Polski.

Siatkarz Bartosz Bednorz w akcji, trzymający piłkę do siatkówki na otwartej dłoni.
fot. PAP
Bednorz zapytany o swoich najlepszych trenerów. Tak odpowiedział

Bednorz miał w trakcie swojej kariery możliwość współpracować z wieloma uznanymi trenerami. Który z nich był jednak najlepszy? Tego próbował dowiedzieć się redaktor Marcin Lepa.

 

- Musielibyśmy to jakoś pogrupować. Tych wybitnych trenerów było w moim życiu wielu i każdemu z nich coś zawdzięczam. Trudno jest mi wybrać jednego czy dwóch najlepszych, nie chciałbym, żeby którykolwiek poczuł się pominięty - zaczął Bednorz.


Gospodarz programu zachęcał jednak swojego gościa do wskazania nazwisk.


- W Skrze odbudował mnie trener Roberto Piazza. Zdobyliśmy mistrzostwo Polski, zyskałem pewność siebie. Od tego zaczęła się moja międzynarodowa przygoda. Do dziś mam z nim kontakt - powiedział siatkarz.


- Trener Piazza jest bardzo dobrym człowiekiem. Ma świetne podejście do każdego zawodnika, przekazuje swoją energię. Oprócz tego cechuje go doskonały warsztat szkoleniowy - uzupełnił swoją wypowiedź sportowiec.


Zupełnie inny styl pracy prezentował natomiast Julio Velasco.


- Siadał, patrzył, co robimy i dawał krótkie wskazówki. Więcej mówił wtedy, kiedy coś nam nie szło - przyznał Bartosz Bednorz.


Cała wypowiedź w załączonym materiale wideo.

 

