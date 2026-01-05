Była 13:20, gdy Bogdanka to ogłosiła! Wiemy, co dalej z Antigą

W poprzednim sezonie Bogdanka zdobyła mistrzostwo Polski. Ogromna w tym zasługa ściągniętego do Lublina przed rozpoczęciem rozgrywek Wilfredo Leona. Reprezentant naszego kraju z miejsca stał się liderem drużyny i spełnił wysokie oczekiwania wobec swojej osoby.

Trenerem Bogdanki był natomiast Massimo Botti. Już kilka miesięcy przed zakończeniem kampanii było jednak jasne, że niezależenie od osiągniętego wyniku Włoch po sezonie pożegna się z Lublinem. Ustalił bowiem swoje przenosiny do Asseco Resovii Rzeszów.



W tej sytuacji działacze Bogdanki postanowili z wyprzedzeniem zapewnić sobie szkoleniowca na kolejne rozgrywki. Wybór padł na dobrze znanego w Polsce Antigę. Podpisał on kontrakt na jeden sezon.



W poniedziałek 5 stycznia klub poinformował o przedłużeniu umowy. W mediach społecznościowych drużyny pojawiło się specjalne nagranie.

- W Lublinie mamy drużynę, mamy charakter i mamy plan - mówi Antiga. Jednocześnie na ekranie pojawia się informacja o prolongowaniu kontraktu na kolejny sezon - 2026/2027.