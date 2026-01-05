Chizoba show! Pewne zwycięstwo ligowego outsidera

Oba zespoły potrzebowały kilku minut, by się rozgrzać, ale lepiej wyszło to gospodarzom. W połowie premierowej partii "uciekli" na trzy punkty i tę przewagę dowieźli już do końca. W ataku dobrze prezentował się Chizoba Neves, który notował ponad 60 procentową skuteczność. Cuprum triumfowało 25:20.

Podobnie sytuacja wyglądała w drugiej i trzeciej partii, z tą różnicą, że gospodarzom szybciej udawało się odskoczyć. Chełmianie powoli tracili wiarę w zwycięstwo, a to było jak woda na młyn dla ich rywali. Zawodnicy prowadzeni przez Huberta Henno grali spokojnie i do samego końca kontrolowali przebieg tego starcia. Wygrali trzeciego seta 25: i cały mecz 3:0. MVP wybrano Chizobę. Brazylijczyk zdobył 16 punktów: 15 atakiem i jeden zagrywką.

Dzięki temu zwycięstwu Gorzowianie "uciekli" spod topora i już nie plasują się na ostatnim miejscu w tabeli PlusLigi. Teraz zagrożoną spadkiem pozycję zajmuje beniaminek z Chełma.

Cuprum Stilon Gorzów – InPost ChKS Chełm 3:0 (25:20, 25:18, 25:20)

Cuprum Stilon Gorzów: Mathis Henno, Marcin Kania, Kamil Kwasowski, Chizoba Eduardo Neves Atu, Patryk Niemiec, Pontes Veloso Thiago - Szymon Gregorowicz (libero) - Daniel Gąsior, Hubert Węgrzyn, Wojciech Więcławski

InPost ChKS Chełm: Jay Blankenau, Amirhossein Esfandiar, Remigiusz Kapica, Paweł Rusin, Łukasz Swodczyk, Jakub Turski - Kazuma Sonae (libero) - Jędrzej Goss, Jędrzej Gruszczyński (libero), Grzegorz Jacznik, Łukasz Łapszyński, Tomasz Piotrowski