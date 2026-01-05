Co za transfer wicelidera Ekstraklasy! Dwukrotny mistrz kraju zagra na Śląsku

29-letni Czech jest drugim zimowym wzmocnieniem Zabrzan, wcześniej śląski klub wypożyczył z hiszpańskiego Realu Oviedo francuskiego pomocnika Brandona Dominguesa. W grudniu skończyło się natomiast roczne wypożyczenie słowackiego obrońcy Matusa Kmeta z amerykańskiego zespołu Minnesota United FC.

Sadilek został wykupiony z czeskiej Sparty Praga, podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2029 roku.

Pomocnik wcześniej grał w czeskim 1. FC Slovacko Uherske Hradiste, a przez ostatnie 3,5 sezonu bronił barw Sparty, z którą dwukrotnie świętował zdobycie mistrzostwa kraju. Ma na koncie trzy występy w reprezentacji Czech.

- Jestem podekscytowany, zwłaszcza że trochę czasu minęło i droga, by trafić do Zabrza była dość długa. Nie mogę się doczekać pierwszego treningu i poznania nowych kolegów. Jesienią widziałem wiele meczów Górnika i bardzo fajnie oglądało się nie tylko tę drużynę, ale też otoczkę i niesamowitych fanów - powiedział zawodnik klubowym mediom.

Trener Gasparik po inauguracyjnym treningu przyznał, że chciałby utrzymać obecny skład i wzmocnić każdą formację zespołu.

Górnik w przerwie zimowej zajmuje pozycję wicelidera PKO BP Ekstraklasy, mając tyle samo punktów (30) co Wisła Płock.

Pierwszy sparing Górnik rozegra 10 stycznia, kiedy na wyjeździe zmierzy się ze słowackim MSK Żylina. Potem zawodnicy trenera Gasparika przeniosą się na tureckie wybrzeże, do Belek, gdzie zagrają towarzysko z austriackim SV Ried i słowackim Slovanem Bratysława.

