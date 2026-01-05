Czas na ostatni akord Turnieju Czterech Skoczni. Poznaliśmy rywali Polaków

Tomasiak uzyskał 130,5 m i 134,9 pkt, Kot - 130,5 m i 131,8 pkt, Stoch - 130 m i 130,3 pkt, Kubacki - 122 m i 116,6 pkt, a Wąsek - 122,5 m i 114,4 pkt. Prevc otrzymał notę 159,2 pkt po skoku na 140 m.

ZOBACZ TAKŻE: Tabela Turnieju Czterech Skoczni po trzech konkursach. Które miejsca zajmują Polacy?

Pierwsza seria konkursu wieńczącego 74. edycję TCS odędzie się systemem KO. Na podstawie wyników kwalifikacji utworzono 25 par. Dojdzie do dwóch polskich pojedynków. Oto, z kim zmierzą się Biało-Czerwoni:

Maciej Kot (Polska) - Paweł Wąsek (Polska)

Kamil Stoch (Polska) - Dawid Kubacki (Polska)

Kacper Tomasiak (Polska) - Alex Insam (Włochy)

Po konkursach w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen i Innsbrucku liderem Turnieju Czterech Skoczni jest Prevc. Słoweniec w klasyfikacji cyklu ma 41,4 pkt przewagi nad drugim Austriakiem Janem Hoerlem. Prevc może powtórzyć wyczyn swojego starszego brata Petera, który 10 lat temu zdobył Złotego Orła.

Wtorkowy konkurs na skoczni im. Paula Ausserleitnera w Bischofshofen rozpocznie się o godzinie 16.30.

PAP