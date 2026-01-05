Galatasaray pierwszym finalistą Superpucharu Turcji

Mecz rozpoczął się od mocnego uderzenia Trabzonsporu, który w 6. minucie co prawda świętował strzelenie gola, jednak po analizie VAR okazało się, że trafienie nie zostanie uznane ze względu na spalonego.

W 19. minucie bliski szczęścia był zawodnik Galatasaray Baris Yilmaz, jednak piłka po jego uderzeniu poszybowała nad poprzeczką. To, co nie udało się chwilę wcześniej, udało się w 38. minucie, gdy Yilmaz w pełnym biegu, z woleja, wpakował piłkę do bramki rywali. Efektowną asystą przy tym trafieniu popisał się Węgier Roland Sallai.

W 3. minucie doliczonego czasu gry piłkarze Trabzonsporu byli już chyba myślami w szatni, co wykorzystali mistrzowie Turcji wyprowadzając kolejną zabójczą akcję. Prawą stroną boiska po raz kolejny pomknął Sallai, zagrywając do ustawionego w środku Mauro Icardiego, a ten wyłożył piłkę nadbiegającemu Erenowi Elmalemu, który podwyższył prowadzenie Galaty na 2:0.

Druga połowa zaczęła się od szansy Yilmaza na wpisanie się na listę strzelców po raz drugi, jednak piłka po jego uderzeniu trafiła jedynie w słupek. Kilka minut później gola kontaktowego dość nieoczekiwanie strzelił Trabzonspor, gdy Kazeem Olaigbe dograł piłkę w pole karne, a do bramki posłał ją Felipe Augusto.

W 63. minucie ekipa Galatasaray po raz kolejny powróciła na dwubramkowe prowadzenie, gdy z defensorami rywali zatańczył Leroy Sane, po czym wyłożył piłkę do znajdującego się przed Andre Onaną Yunusa Akguna, a ten dopełnił tylko formalności. Wynik zaś został ustalony w 81. minucie, gdy świetną grę dwóch rezerwowych - Kazimcana Karatasa i Ahmeda Kutucu - sfinalizował Icardi.

Formuła Superpucharu Turcji polega na rozegraniu dwóch meczów półfinałowych, a następnie zaplanowanego na sobotę finału. Drugą parę półfinałową utworzą Fenerbahce oraz znany polskim kibicom Samsunspor, z którym Legia Warszawa przegrała w 1. kolejce Ligi Konferencji UEFA 0:1. Mecz odbędzie się we wtorek 6 stycznia o godzinie 18:30. Transmisja TV w Polsacie Sport Premium 1 oraz online na Polsat Box Go.

Galatasaray SK - Trabzonspor 4:1 (2:0)

Bramki: Baris Yilmaz 38', Eren Elmali 45+3', Yunus Akgun 63', Mauro Icardi 81' - Felipe Augusto 55'.

Galatasaray: Ugurcan Cakir - Roland Sallai, Davinson Sanchez (79' Mario Lemina), Abdulkerim Bardakci, Eren Elmali (71' Kazimcan Karatas) - Gabriel Sara, Ilkay Gundogan (61' Lucas Torreira) - Leroy Sane, Yunus Akgun (71' Kaan Ayhan), Baris Yilmaz (79' Ahmed Kutucu) - Mauro Icardi.

Trabzonspor: Andre Onana - Ozan Tufan, Serdar Saatci, Arseniy Batagov, Wagner Pina (88' Cihan Canak) - Tim Jabol-Folcarelli, Benjamin Bouchouari - Oleksandr Zubkov (87' Salih Malkocoglu), Ernest Muci, Kazeem Olaigbe (77' Anthony Nwakaeme) - Felipe Augusto.

Żółte kartki: Gabriel Sara - Arseniy Batagov, Serdar Saatci.

Sędzia: Cihan Aidin (Turcja).

