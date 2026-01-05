Grecja i USA z awansem do ćwierćfinału United Cup

Oprócz Greków, awans do ćwierćfinału w poniedziałek wywalczyli też broniący tytułu Amerykanie, którzy wygrali z Hiszpanią 2:1. Wcześniej pokonali również Argentynę 2:1.

W poniedziałek pierwsze spotkanie w tej edycji United Cup rozegrała reprezentacja Polski, której rywalem były Niemcy. Hubert Hurkacz pokonał trzeciego w światowym rankingu Alexandra Zvereva 6:3, 6:4, Iga Świątek wygrała z 39. na liście WTA Evą Lys 3:6, 6:3, 6:4, a Katarzyna Kawa i Jan Zieliński przypieczętowali zwycięstwo w deblu, pokonując Zvereva i Laurę Siegemund 7:6 (8-6), 6:3.

W środę Polska zagra z Holandią, którą w niedzielę Niemcy pokonały 3:0.

W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansują do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.

Polacy to dwukrotni finaliści United Cup. W 2024 roku spotkanie o tytuł przegrali z Niemcami, a w 2025 - z USA.

United Cup jest sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 18 stycznia. Do zdobycia będzie maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosi ponad 11 milionów dolarów.

Wyniki poniedziałkowych meczów:

Grupa F (Sydney)

Polska - Niemcy 3:0

Iga Świątek - Eva Lys 3:6, 6:3, 6:4

Hubert Hurkacz - Alexander Zverev 6:3, 6:4

Katarzyna Kawa, Jan Zieliński - Laura Siegemund, Alexander Zverev 7:6 (8-6), 6:3

Grupa A (Perth)

USA - Hiszpania 2:1

Taylor Fritz - Jaume Munar 7:6 (7-4), 3:6, 7:6 (8-6)

Coco Gauff - Jessica Bouzas Maneiro 1:6, 7:6 (7-3), 0:6

Coco Gauff, Christian Harrison - Yvonne Cavalle Reimers, Inigo Cervantes 7:6 (7-5), 6:0

Grupa D (Sydney)

Czechy - Norwegia 3:0

Barbora Krejcíkova - Malene Helgoe 6:4, 6:3

Jakub Mensik - Casper Ruud 7:5, 7:6 (8-6)

Barbora Krejcikova, Adam Pavlasek - Ulrikke Eikeri, Viktor Durasovic 7:5, 6:2

Grupa E (Perth)

Grecja - W. Brytania 2:1

Stefanos Tsitsipas - Billy Harris 4:6, 6:1, 7:6 (7:4)

Maria Sakkari - Emma Raducanu 6:3, 3:6, 6:1

Despina Papamichail, Stefanos Sakellaridis - Olivia Nicholls, Neal Skupski 2:6, 6:3, 4-10