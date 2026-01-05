Hubert Hurkacz przemówił po powrocie! Uśmiech nie schodził mu z twarzy

Po ponad półrocznej przerwie Hurkacz wrócił na kort i od razu zachwycił wszystkich swoją grą. Polski tenisistka w poniedziałek 5 stycznia rozprawił się z Alexandarem Zverevem (6:3, 6:4), w meczu rozgrywanym w ramach starcia Polska - Niemcy na United Cup.

Hurkacz po zakończeniu pojedynku przyznał, że bardzo się cieszy z możliwości powrotu do gry.

- Minęła chwila, od kiedy ostatni raz rywalizowałem. Przez siedem miesięcy przechodziłem przez trudny okres. To było wyzwanie. Mój team mnie wspierał i był bardzo pomocny. Przeszliśmy przez długi okres bez gry i nie wiedzieliśmy, kiedy będę mógł wrócić. W tym meczu próbowałem cieszyć się każdą chwilą spędzoną na korcie - powiedział z uśmiechem tenisista.

Mimo upływu czasu Polak nie stracił jednego ze swoich głównych atutów. W starciu z trzecim najlepszym tenisistą globu według rankingu ATP Hurkacz zapisał na swoim koncie aż 21 asów serwisowych.

- Dobrze serwowałem i znajdowałem odpowiednie miejsca. To na pewno fajne uczucie, kiedy masz dobry rytm. Jestem zadowolony z mojego występu. To też super zabawa, móc ponownie zobaczyć kibiców i zagrać przed nimi. Jestem bardzo wdzięczny również tym, którzy kibicują przed telewizorem - podsumował.

Całość pomeczowego wywiadu można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Transmisje meczów United Cup na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport