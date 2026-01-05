Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor. Wynik meczu w United Cup. Kto wygrał mecz?

Julian CieślakTenis

Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor to starcie w ramach spotkania Polska - Holandia w United Cup. Kto wygrał mecz Hurkacz - Griekspoor w United Cup? Jaki był wynik meczu Hurkacz - Griekspoor?

Hubert Hurkacz podczas serwisu w meczu tenisowym.
fot. PAP/EPA
Hubert Hurkacz

Hubert Hurkacz powrócił do rywalizacji po półrocznej przerwie. Wrocławianin zrobił to w świetnym stylu, pokonując w dwóch setach Alexandra Zvereva w ramach spotkania Polska - Niemcy w fazie grupowej United Cup.

 

Teraz Biało-Czerwoni mierzą się z Holandią. Hurkacz stanie naprzeciwko Tallona Griekspoora. Ten wcześniej uległ w dwóch partiach Zverewowi.

 

Dla Hurkacza i Griekspoora to szósta bezpośrednia potyczka. Bilans jest korzystniejszy dla Polaka - wynosi 3:2.

Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor. Wynik meczu w United Cup. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Hurkacz - Griekspoor w United Cup poznamy w środową noc. Wtedy też dowiemy się, kto wygrał mecz Hurkacz - Griekspoor. O rezultacie rywalizacji poinformujemy tuż po ostatniej piłce.

ATPATP TOURHUBERT HURKACZTALLON GRIEKSPOORTENISTURNIEJE ATP I WTAUNITED CUPUNITED CUP 2026
