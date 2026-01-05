Hurkacz wrócił i zaskoczył świat. Wrocławianin czarnym koniem Polaków w United Cup?

Polacy udanie rozpoczęli rozgrywki. Najpierw Hubert Hurkacz zwyciężył nad Alexandrem Zverevem, później Iga Świątek pokonała Evę Lys, a na koniec Katarzyna Kawa i Jan Zieliński ograli Laurę Siegemund i Zvereva.

Kolejne mecze Biało-Czerwonych zaplanowano na 7 stycznia. Tym razem zmierzą się oni z Holandią. Najpierw na kort wybiegną Hurkacz i Tallon Griekspoor. Będzie to szósty pojedynek obu tenisistów. Trzykrotnie lepszy okazywał się Wrocławianin, a dwukrotnie – tenisista z Haarlem. Później Świątek po raz drugi w karierze zagra z Suzan Lamens.

- Hubert, co prawda, ma dodatni bilans, ale każdy z tych meczów był bardzo wyrównany. Holender świetnie serwuje, tak jak Hubert, i to może być bardzo równy mecz. Jeśli chodzi o Holenderkę Suzan Lamens, co prawda to dopiero 97. Rakieta WTA, ale warto powiedzieć, że grała raz z Igą Świątek. Przegrała, ale to też był trzysetowy pojedynek – analizował komentator Marcin Muras w rozmowie z Polsatem Sport.

Czy Hurkacz, który zaskoczył świat po kilkumiesięcznej przerwie, jest w stanie powtórzyć tak dobry mecz? Nasz ekspert nieco studzi nastroje.

- Początek sezonu zawsze jest pełen niespodzianek. Hubert zaskoczył, bo pokazał po półrocznej przerwie, że jest w świetnej formie, ale nie wiem, czy trenerzy nie będą chcieli go oszczędzać. Na razie cieszy forma Huberta – dodał Muras.

Mecz Polska - Holandia w United Cup rozpocznie się w środę 7 stycznia 2026 roku o godzinie 00.30 polskiego czasu starciem Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor. Następnie Iga Świątek zmierzy się z Suzan Lamens, a zaraz potem zobaczymy starcie mikstów. Wszystkie te mecze można oglądać w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

