Hurkacz wrócił i zaskoczył świat. Wrocławianin czarnym koniem Polaków w United Cup?

Tenis

Reprezentacja Polski odniosła trzy zwycięstwa przeciwko Niemcom w ramach meczu w rozgrywkach United Cup. Ze świetnej strony zaprezentował się powracający po kontuzji Hubert Hurkacz. Czy Wrocławianin w kolejnym spotkaniu pokaże świetną formę? O tym w rozmowie z Polsatem Sport opowiedział komentator i ekspert – Marcin Muras.

Tenisista Hubert Hurkacz podczas meczu wykonuje forhendowe uderzenie.
fot. AFP
Hubert Hurkacz

Polacy udanie rozpoczęli rozgrywki. Najpierw Hubert Hurkacz zwyciężył nad Alexandrem Zverevem, później Iga Świątek pokonała Evę Lys, a na koniec Katarzyna Kawa i Jan Zieliński ograli Laurę Siegemund i Zvereva.

 

Kolejne mecze Biało-Czerwonych zaplanowano na 7 stycznia. Tym razem zmierzą się oni z Holandią. Najpierw na kort wybiegną Hurkacz i Tallon Griekspoor. Będzie to szósty pojedynek obu tenisistów. Trzykrotnie lepszy okazywał się Wrocławianin, a dwukrotnie – tenisista z Haarlem. Później Świątek po raz drugi w karierze zagra z Suzan Lamens.

 

- Hubert, co prawda, ma dodatni bilans, ale każdy z tych meczów był bardzo wyrównany. Holender świetnie serwuje, tak jak Hubert, i to może być bardzo równy mecz. Jeśli chodzi o Holenderkę Suzan Lamens, co prawda to dopiero 97. Rakieta WTA, ale warto powiedzieć, że grała raz z Igą Świątek. Przegrała, ale to też był trzysetowy pojedynek – analizował komentator Marcin Muras w rozmowie z Polsatem Sport.

 

Czy Hurkacz, który zaskoczył świat po kilkumiesięcznej przerwie, jest w stanie powtórzyć tak dobry mecz? Nasz ekspert nieco studzi nastroje.

 

- Początek sezonu zawsze jest pełen niespodzianek. Hubert zaskoczył, bo pokazał po półrocznej przerwie, że jest w świetnej formie, ale nie wiem, czy trenerzy nie będą chcieli go oszczędzać. Na razie cieszy forma Huberta – dodał Muras.

 

Mecz Polska - Holandia w United Cup rozpocznie się w środę 7 stycznia 2026 roku o godzinie 00.30 polskiego czasu starciem Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor. Następnie Iga Świątek zmierzy się z Suzan Lamens, a zaraz potem zobaczymy starcie mikstów. Wszystkie te mecze można oglądać w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

KP, Polsat Sport
