Czas na drugie spotkanie reprezentacji Polski w tegorocznej edycji United Cup. W ostatnim meczu fazy grupowej Biało-Czerwoni zmierzą się z drużyną narodową Holandii.

Jako pierwszy rozegrany zostanie singiel panów. Na kort wyjdą Hubert Hurkacz i Tallon Griekspoor. Obaj wcześniej w United Cup rywalizowali z Niemcem Alexandrem Zverevem. Polak zwyciężył 6:3, 6:4, natomiast Holender poniósł porażkę 5:7, 0:6.

Dla Hurkacza i Griekspoora będzie to szósty bezpośredni pojedynek. Dotychczasowy bilans wynosi 3:2 na korzyść wrocławianina.

Hurkacz - Griekspoor. Kiedy mecz United Cup? O której godzinie?

Kiedy mecz Hurkacz - Griekspoor w United Cup? Spotkanie w ramach starcia Polska - Holandia zostanie rozegrane w środę 7 stycznia. Godzina meczu Hurkacz - Griekspoor to 00:30 polskiego czasu.