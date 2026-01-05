Kiedy mecz Hurkacz - Griekspoor w United Cup?

Julian CieślakTenis

Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor to spotkanie w ramach meczu Polska - Holandia w United Cup 2026. Kiedy mecz Hurkacz - Griekspoor? O której godzinie Hurkacz - Griekspoor w United Cup?

Hubert Hurkacz uderzający piłkę tenisową rakietą podczas meczu.
fot. PAP/EPA
Hubert Hurkacz

Czas na drugie spotkanie reprezentacji Polski w tegorocznej edycji United Cup. W ostatnim meczu fazy grupowej Biało-Czerwoni zmierzą się z drużyną narodową Holandii.

 

ZOBACZ TAKŻE: United Cup 2026: Wyniki meczów

 

Jako pierwszy rozegrany zostanie singiel panów. Na kort wyjdą Hubert Hurkacz i Tallon Griekspoor. Obaj wcześniej w United Cup rywalizowali z Niemcem Alexandrem Zverevem. Polak zwyciężył 6:3, 6:4, natomiast Holender poniósł porażkę 5:7, 0:6.

 

Dla Hurkacza i Griekspoora będzie to szósty bezpośredni pojedynek. Dotychczasowy bilans wynosi 3:2 na korzyść wrocławianina.

Hurkacz - Griekspoor. Kiedy mecz United Cup? O której godzinie?

Kiedy mecz Hurkacz - Griekspoor w United Cup? Spotkanie w ramach starcia Polska - Holandia zostanie rozegrane w środę 7 stycznia. Godzina meczu Hurkacz - Griekspoor to 00:30 polskiego czasu.

Przejdź na Polsatsport.pl
ATPATP TOURHOLANDIAHUBERT HURKACZPOLSKATALLON GRIEKSPOORTENISTURNIEJE ATP I WTAUNITED CUPUNITED CUP 2026
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek - Eva Lys. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 