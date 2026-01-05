Kiedy mecz Hurkacz - Griekspoor w United Cup?
Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor to spotkanie w ramach meczu Polska - Holandia w United Cup 2026. Kiedy mecz Hurkacz - Griekspoor? O której godzinie Hurkacz - Griekspoor w United Cup?
Czas na drugie spotkanie reprezentacji Polski w tegorocznej edycji United Cup. W ostatnim meczu fazy grupowej Biało-Czerwoni zmierzą się z drużyną narodową Holandii.
ZOBACZ TAKŻE: United Cup 2026: Wyniki meczów
Jako pierwszy rozegrany zostanie singiel panów. Na kort wyjdą Hubert Hurkacz i Tallon Griekspoor. Obaj wcześniej w United Cup rywalizowali z Niemcem Alexandrem Zverevem. Polak zwyciężył 6:3, 6:4, natomiast Holender poniósł porażkę 5:7, 0:6.
Dla Hurkacza i Griekspoora będzie to szósty bezpośredni pojedynek. Dotychczasowy bilans wynosi 3:2 na korzyść wrocławianina.
Hurkacz - Griekspoor. Kiedy mecz United Cup? O której godzinie?
Kiedy mecz Hurkacz - Griekspoor w United Cup? Spotkanie w ramach starcia Polska - Holandia zostanie rozegrane w środę 7 stycznia. Godzina meczu Hurkacz - Griekspoor to 00:30 polskiego czasu.