Kolejny świetny mecz 14-latka! Polak odwrócił losy rywalizacji

Początek rywalizacji w angielskim Sheffield nie zapowiadał tak spektakularnej końcówki. Reprezentant Indii postawił twarde warunki i szybko objął prowadzenie 3:1. Wydawało się, że doświadczenie starszego o niemal dekadę gracza weźmie górę, jednak przełom nastąpił po regulaminowym kwadransie przerwy.

Szubarczyk wrócił do stołu kompletnie odmieniony. Wygrał cztery partie z rzędu, a w konsekwencji całe spotkanie. Wymowny jest fakt, że od momentu zwrotnego rywal zdołał "ugrać" łącznie zaledwie 7 punktów.

Ostatecznie polski zawodnik zwyciężył 5:3, czym przypieczętował swój awans do drugiej rundy eliminacji German Masters. Tam poprzeczka powędruje znacznie wyżej. Na drodze 14-latka stanie bowiem Anthony McGill. Szkot to były zawodnik czołowej szesnastki światowego rankingu oraz półfinalista mistrzostwa świata.

Niestety, powodów do radości nie miał w poniedziałek drugi z naszych reprezentantów, Antoni Kowalski. Zielonogórzanin, walczący o utrzymanie w gronie zawodowców, uległ swojemu rówieśnikowi Liamowi Grahamowi 2:5.

W kwalifikacjach wystąpi jeszcze jeden Polak, Mateusz Baranowski. Świeżo upieczony mistrz Polski swój pojedynek o awans stoczy we wtorkowe przedpołudnie, a zmierzy się z Anglikiem Allanem Taylorem.

ŁO, Polsat Sport