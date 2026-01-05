Konfrontacja drużyn zagrożonych spadkiem. Mecz PlusLigi na żywo

Jedynym poniedziałkowym meczem w PlusLidze będzie starcie dwóch zespołów zamykających ligową tabelę. Sytuacja w dolnych rejonach zestawienia uległa zmianie po sobotnim zwycięstwie Steam Hemarpolu Politechniki Częstochowa nad Barkomem-Każany Lwów (3:1). Dzięki tej wygranej podopieczni Ljubomira Travicy awansowali na 11. miejsce.

ZOBACZ TAKŻE: Wywalczyli cenne punkty! Ważne zwycięstwo siatkarzy z Częstochowy

Gospodarze poniedziałkowego meczu przeżywają głęboki kryzys - notują serię trzech porażek z rzędu. Ich bilans w tym sezonie nie wygląda najlepiej - w 13 spotkaniach cieszyli się ze zwycięstwa zaledwie dwukrotnie. Z dorobkiem ośmiu punktów okupują oni obecnie ostatnią lokatę w tabeli PlusLigi.

W zupełnie innych nastrojach są siatkarze z Chełma. Beniaminek sprawił niedawno gigantyczną sensację i pokonał ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle 3:1. Dobrą dyspozycję potwierdził też na koniec roku, kiedy urwał bardzo cenny punkt rewelacyjnie spisującemu się w tym sezonie Indykpolowi AZS Olsztyn (2:3).

Relacja live i wynik na żywo meczu Cuprum Stilon Gorzów - InPost ChKS Chełm od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport