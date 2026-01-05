Asseco Resovia gra w grupie D Ligi Mistrzów. Rywalami drużyny z Podkarpacia w tej fazie rozgrywek są Aluron CMC Warta Zawiercie oraz SVG Luenburg z Niemiec i portugalski Sporting Lizbona.

Rzeszowianie zainaugurowali rozgrywki w Sosnowcu, gdzie zmierzyli się z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Górą w tym starciu byli aktualni wicemistrzowie Polski, którzy zwyciężyli 3:1 (32:34, 25:22, 25:16, 25:20). Tym samym podopieczni Massimo Bottiego po pierwszej kolejce LM pozostają bez punktów i plasują się na trzeciej lokacie w grupie D.

Resovia w historii uczestniczyła dotychczas w dziesięciu edycjach Pucharu Mistrzów i Ligi Mistrzów. Największe sukcesy to drugie miejsca w latach 1973 i 2015 oraz czwarte lokaty uzyskane w latach 1976 i 2016. W 2024 roku rzeszowscy siatkarze wywalczyli Puchar CEV.

Gdzie obejrzeć mecz Asseco Resovia Rzeszów - SVG Luneburg w Lidze Mistrzów siatkarzy?

Transmisja spotkania Asseco Resovia Rzeszów - SVG Luneburg we wtorek w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:45.

ŁO, Polsat Sport