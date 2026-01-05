Aluron CMC Warta Zawiercie rywalizuje w grupie D Ligi Mistrzów. Przeciwnikami "Jurajskich Rycerzy" w tej fazie rozgrywek są niemiecki SVG Luenburg, Sporting Lizbona z Portugalii oraz drugi polski klub - Asseco Resovia Rzeszów.

Zawiercianie zainaugurowali rozgrywki w Sosnowcu, gdzie zmierzyli się z Resovią. Górą w tym starciu byli aktualni wicemistrzowie Polski, którzy zwyciężyli 3:1 (32:34, 25:22, 25:16, 25:20). Tym samym podopieczni Michała Winiarskiego po pierwszej kolejce LM mają na swoim koncie trzy punkty i plasują się na drugiej lokacie w grupie D.

Aluron CMC Warta Zawiercie wcześniej dwukrotnie grała w Lidze Mistrzów. W sezonie 2022/23 wyszli z grupy i zostali wyeliminowani w pierwszej rundzie play-off. W sezonie 2024/25 dotarli do wielkiego finału, w którym przegrali 2:3 z Sir Sicoma Monini Perugia.

W sezonie 2025/2026 w siatkarskiej Lidze Mistrzów gra dwadzieścia drużyn. Podzielono je na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.

Gdzie obejrzeć mecz Sporting Lizbona - Aluron CMC Warta Zawiercie w Lidze Mistrzów siatkarzy?

Transmisja spotkania Sporting Lizbona - Aluron CMC Warta Zawiercie we wtorek w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:15.

ŁO, Polsat Sport