Polskie kluby zanotowały fatalny start w fazie grupowej LM. Na sześć rozegranych spotkań odniosły zaledwie jedno zwycięstwo. Honor uratował DevelopRes Rzeszów, który na inaugurację pokonał u siebie Maricę Płowdiw 3:1. Znacznie gorzej wiodło się łodziankom, które musiały uznać wyższość swoich rywalek w obu swoich meczach - najpierw uległy ekipie Igor Gorgonzola Novara (1:3), a następnie przegrały z Benficą Lizbona (2:3).

W sezonie 2025/2026 w Lidze Mistrzyń siatkarek występuje dwadzieścia drużyn, które podzielono na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów.

Pozostałe trzy miejsca w 1/4 finału uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z tych, które zajęły trzecie lokaty.

Gdzie obejrzeć mecz PGE Budowlani Łódź - Fenerbahce Medicana Stambuł w Lidze Mistrzyń siatkarek?

Transmisja spotkania PGE Budowlani Łódź - Fenerbahce Medicana Stambuł we wtorek w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:45.

ŁO, Polsat Sport