Magda Linette - Venus Williams. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Tenis

Magda Linette - Venus Williams to mecz I rundy turnieju WTA w Auckland. Kto wygrał mecz Linette - Williams? Jaki był wynik meczu Linette - Williams?

Magda Linette podczas meczu tenisowego, uderza piłkę rakietą.
fot. PAP
Magda Linette zmierzy się z Venus Williams

Polka, która w Nowej Zelandii jest rozstawiona z numerem "5", rozegra swoje pierwsze oficjalne spotkanie w tym sezonie. Kilkanaście dni temu Fręch rywalizowała w pokazowym turnieju World Tennis League, gdzie ograła Paulę Badosą i przegrała z Martą Kostiuk oraz Eliną Switoliną.

 

Po drugiej stronie siatki stanie legendarna Venus Williams, która otrzymała od organizatorów "dziką kartę". Dla obu zawodniczek to etap przygotowań do zbliżającego się wielkoszlemowego Australian Open.

 

Linette i Williams w przeszłości miały już okazję ze sobą rywalizować. Dwukrotnie w 2016 razem lepsza okazywała się zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych.

Wynik meczu Linette - Williams poznamy w poniedziałkowy wieczór. Wtedy też dowiemy się, kto wygrał mecz Linette - Williams.

PAP
