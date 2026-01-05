Magda Linette w ćwierćfinale! Mocny start w Australii

Magda Linette i japońska tenisistka Shuko Aoyama awansowały do ćwierćfinału debla turnieju WTA na twardych kortach w nowozelandzkim Auckland. W poniedziałek wygrały z Amerykanką Sabriną Santamarią i Chinką Qianhui Tang 6:3, 7:5.

Linette w Auckland zagra również w grze pojedynczej. W nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego jej rywalką w pierwszej rundzie będzie 45-letnia Venus Williams, która od organizatorów otrzymała "dziką kartę".

PAP