Magdalena Fręch - Linda Noskova. Kiedy mecz? O której godzinie? WTA w Brisbane

Julian CieślakTenis

Magdalena Fręch - Linda Noskova to spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w Brisbane. Kiedy mecz Fręch - Noskova? O której godzinie Fręch - Noskova w WTA Brisbane?

Tenisistka uderzająca piłkę
fot. PAP
Magdalena Fręch

Magdalena Fręch zainaugurowała sezon 2026. Na początek Polka przystąpiła do bardzo mocno obsadzonego turnieju rangi WTA 500 w Brisbane.

 

Łodzianka ma za sobą mecz pierwszej rundy, gdzie jej rywalką była mistrzyni Wimbledonu 2023 - Marketa Vondrousova. Nasza rodaczka po niezwykle emocjonującej batalii odprawiła Czeszkę, triumfując 7:5, 6:7(3), 7:6(0).

 

W drugiej fazie przeciwniczką Fręch jest kolejna Czeszka - Linda Noskova. Ta została w Australii rozstawiona z "9" i w 1/32 finału miała wolny los.

 

To czwarta bezpośrednia potyczka obu tenisistek. Dotychczas bilans wynosi 2:1 dla Noskovej.

Fręch - Noskova. Kiedy mecz w WTA Brisbane? O której godzinie?

Kiedy mecz Fręch - Noskova w WTA Brisbane? Spotkanie Fręch - Noskova zostanie rozegrane w środę 7 stycznia w nocy lub nad ranem polskiego czasu. Dokładna godzina starcia nie jest jeszcze znana.

