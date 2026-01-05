Magdalena Fręch - Linda Noskova. Kiedy mecz? O której godzinie? WTA w Brisbane

Magdalena Fręch zainaugurowała sezon 2026. Na początek Polka przystąpiła do bardzo mocno obsadzonego turnieju rangi WTA 500 w Brisbane.

Łodzianka ma za sobą mecz pierwszej rundy, gdzie jej rywalką była mistrzyni Wimbledonu 2023 - Marketa Vondrousova. Nasza rodaczka po niezwykle emocjonującej batalii odprawiła Czeszkę, triumfując 7:5, 6:7(3), 7:6(0).

W drugiej fazie przeciwniczką Fręch jest kolejna Czeszka - Linda Noskova. Ta została w Australii rozstawiona z "9" i w 1/32 finału miała wolny los.

To czwarta bezpośrednia potyczka obu tenisistek. Dotychczas bilans wynosi 2:1 dla Noskovej.

Fręch - Noskova. Kiedy mecz w WTA Brisbane? O której godzinie?

Kiedy mecz Fręch - Noskova w WTA Brisbane? Spotkanie Fręch - Noskova zostanie rozegrane w środę 7 stycznia w nocy lub nad ranem polskiego czasu. Dokładna godzina starcia nie jest jeszcze znana.