Ruszył sezon tenisowy 2026. Do gry przystąpiła również Magdalena Fręch, której pierwszym przystankiem jest impreza rangi WTA 500 w Brisbane.

Polka w pierwszej rundzie odprawiła mistrzynię Wimbledonu 2023 - Marketę Vondrousovą. Łodzianka ograła Czeszkę po emocjonującym boju: 7:5, 6:7(3), 7:6(0).

W drugiej fazie Fręch mierzy się z kolejną z Czeszek - Lindą Noskovą. Dla niej będzie to pierwszy mecz w Brisbane, bowiem - z racji rozstawienia z "9" - w 1/32 finału miała wolny los.

Magdalena Fręch - Linda Noskova. Wynik meczu w WTA Brisbane. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Fręch - Noskova poznamy w środową noc lub nad ranem. Wtedy też dowiemy się, kto wygrał mecz Fręch - Noskova. O rezultacie rywalizacji poinformujemy tuż po ostatniej piłce.