Manchester United zwolnił trenera. Już wiadomo, kto teraz poprowadzi "Czerwone Diabły"

Amorim to jeden z najlepszych trenerów młodego pokolenia. 40-letni obecnie szkoleniowiec wypłynął na szerokie wody w Sportingu CP, w którym pracował przez cztery i pół roku. Po udanym okresie w Portugalii zwrócił na siebie uwagę Manchesteru United. "Czerwone Diabły" objął oficjalnie 11 listopada 2024 roku.

5 stycznia jego misja na Old Trafford dobiegła jednak końca. Klub oficjalnie poinformował, że Amorim został zwolniony. Jego licznik zatrzymał się na 63 meczach, w których osiągnął średnią na poziomie 1,43 punktu na mecz.



"Manchester United zajmuje szóste miejsce w Premier League, a kierownictwo klubu niechętnie podjęło decyzję, że to właściwy moment na wprowadzenie zmiany. To da drużynie najlepszą szansę na najwyższe możliwe miejsce w Premier League" - czytamy w oświadczeniu.



"Klub chciałby podziękować Rubenowi za jego wkład w działalność klubu i życzyć mu powodzenia w przyszłości" - dodano.



Rolę pierwszego trenera będzie teraz pełnił Darren Fletcher. W środę poprowadzi on drużynę w meczu z Burnley.