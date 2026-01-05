Manchester United zwolnił trenera. Już wiadomo, kto teraz poprowadzi "Czerwone Diabły"

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Manchester United ogłosił w poniedziałkowe przedpołudnie rozstanie z trenerem Rubenem Amorimem. Portugalski szkoleniowiec pracował w angielskim klubie od listopada 2024 roku.

Ruben Amorim, trener piłkarski, idzie po boisku stadionu.
fot. PAP/EPA
Manchester United zwolnił trenera. Już wiadomo, kto teraz poprowadzi "Czerwone Diabły"

Amorim to jeden z najlepszych trenerów młodego pokolenia. 40-letni obecnie szkoleniowiec wypłynął na szerokie wody w Sportingu CP, w którym pracował przez cztery i pół roku. Po udanym okresie w Portugalii zwrócił na siebie uwagę Manchesteru United. "Czerwone Diabły" objął oficjalnie 11 listopada 2024 roku.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ważne informacje w sprawie Skorupskiego. Wtedy ma wrócić do gry


5 stycznia jego misja na Old Trafford dobiegła jednak końca. Klub oficjalnie poinformował, że Amorim został zwolniony. Jego licznik zatrzymał się na 63 meczach, w których osiągnął średnią na poziomie 1,43 punktu na mecz.


"Manchester United zajmuje szóste miejsce w Premier League, a kierownictwo klubu niechętnie podjęło decyzję, że to właściwy moment na wprowadzenie zmiany. To da drużynie najlepszą szansę na najwyższe możliwe miejsce w Premier League" - czytamy w oświadczeniu.


"Klub chciałby podziękować Rubenowi za jego wkład w działalność klubu i życzyć mu powodzenia w przyszłości" - dodano.


Rolę pierwszego trenera będzie teraz pełnił Darren Fletcher. W środę poprowadzi on drużynę w meczu z Burnley.

Przejdź na Polsatsport.pl
ANGLIAPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 