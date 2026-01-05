Najpierw Papszun, teraz on. Prezes Rakowa złożył rezygnację

Decyzja o zmianie warty zapadła w poniedziałek, 5 stycznia. Obidziński, który zarządzał klubem od lutego 2023 roku, swoją rezygnację uzasadnił koniecznością zaangażowania się w sprawy rodzinne. 44-latek podkreślił przy tym, że większość celów biznesowych wyznaczonych przez właściciela, Michała Świerczewskiego, została zrealizowana z nawiązką.

Co istotne, Obidziński nie żegna się z Rakowem definitywnie. Przechodzi do rady nadzorczej, gdzie jako wiceprzewodniczący będzie nadal czuwał nad strategicznymi projektami, choć w znacznie mniejszym wymiarze czasowym.

ZOBACZ TAKŻE: Papszun skreślił kolejnego piłkarza. Trzęsienie ziemi w Legii

Stery w klubie przejął Wojciech Cygan. Działacz ten, pełniący ostatnio funkcję szefa rady nadzorczej, wraca na fotel prezesa, który zajmował już w latach 2018-2021. To rozwiązanie tymczasowe - ma on kierować zarządem i bieżącymi sprawami spółki do momentu wyłonienia docelowych władz. Stanowisko wiceprezesa zachował Dawid Krzętowski.

- Informujemy, że dziś Piotr Obidziński złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Rakowa Częstochowa. Jednocześnie został powołany do rady nadzorczej spółki, w której objął funkcję wiceprzewodniczącego i tymczasowo będzie kierował jej pracami. Na funkcję prezesa zarządu Rakowa Częstochowa, do momentu powołania docelowego składu zarządu, został powołany Wojciech Cygan - poinformował klub w oficjalnym komunikacie.