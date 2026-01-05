Niemiec nie wytrzymał! Hubert Hurkacz doprowadził go do szału (WIDEO)
Hubert Hurkacz świetnie zaprezentował się w swoim pierwszym meczu po wielomiesięcznej przerwie. Polak rozbił Alexandra Zvereva w United Cup. Pod koniec drugiego seta Niemiec nie wytrzymał i... rozbił rakietę.
Na poniedziałek 5 stycznia zaplanowany został pierwszy mecz reprezentacji Polski podczas tegorocznej edycji United Cup. Naprzeciwko Biało-Czerwonych stanęli Niemcy. Jako pierwsi na korcie pojawili się Hubert Hurkacz i Alexander Zverev.
Większość kibiców i ekspertów spodziewało się, że Niemiec - obecnie trzeci najlepszy tenisista globu według rankingu ATP - bez większych problemów poradzi sobie z Polakiem. Warto bowiem przypomnieć, że Wrocławianin z powodu problemów zdrowotnych już od kilku miesięcy nie rozegrał żadnego meczu.
Hurkacz jednak zaskoczył oponenta, wygrywając pojedynek w dwóch setach (6:3, 6:4). Uwagę kibiców mogła przykuć sytuacja z końcówki drugiego seta. W siódmym gemie Polak przełamał przeciwnika. Zverev tego nie wytrzymał i z całej siły cisnął rakietą o ziemię. Ta od razu się złamała. Całe zajście można obejrzeć w załączonym materiale wideo.
