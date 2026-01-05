Niemiec nie wytrzymał! Hubert Hurkacz doprowadził go do szału (WIDEO)

Tenis

Hubert Hurkacz świetnie zaprezentował się w swoim pierwszym meczu po wielomiesięcznej przerwie. Polak rozbił Alexandra Zvereva w United Cup. Pod koniec drugiego seta Niemiec nie wytrzymał i... rozbił rakietę.

Hubert Hurkacz podczas meczu tenisowego, w tle ujęcie Alexandra Zvereva rzucającego rakietą.
fot. PAP, Polsat Sport
Hubert Hurkacz pokonał Alexandra Zvereva w pierwszym meczu United Cup

Na poniedziałek 5 stycznia zaplanowany został pierwszy mecz reprezentacji Polski podczas tegorocznej edycji United Cup. Naprzeciwko Biało-Czerwonych stanęli Niemcy. Jako pierwsi na korcie pojawili się Hubert Hurkacz i Alexander Zverev. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Trudny pierwszy set, a później dominacja! Tak polski tenisista przywitał się z Australią

 

Większość kibiców i ekspertów spodziewało się, że Niemiec - obecnie trzeci najlepszy tenisista globu według rankingu ATP - bez większych problemów poradzi sobie z Polakiem. Warto bowiem przypomnieć, że Wrocławianin z powodu problemów zdrowotnych już od kilku miesięcy nie rozegrał żadnego meczu.

 

Hurkacz jednak zaskoczył oponenta, wygrywając pojedynek w dwóch setach (6:3, 6:4). Uwagę kibiców mogła przykuć sytuacja z końcówki drugiego seta. W siódmym gemie Polak przełamał przeciwnika. Zverev tego nie wytrzymał i z całej siły cisnął rakietą o ziemię. Ta od razu się złamała. Całe zajście można obejrzeć w załączonym materiale wideo.

 

Zobacz także

 

Transmisje z meczów United Cup na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

United Cup - kto wygra 5.01?

ALEXANDER ZVEREVHUBER HURKACZINNETENISUNITED CUP
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek triumfatorką plebiscytu "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025"!
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 