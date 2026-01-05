Niespodzianka w Australii! Porażka wielkiej rywalki Świątek

Jakub ŻelepieńTenis

W swoim drugim meczu podczas fazy grupowej United Cup Amerykanie zmierzyli się z Hiszpanami. Rywalizację otworzył pojedynek pań - Coco Gauff zagrała z Jessiką Bouzas Maneiro. Wynik okazał się niespodzianką.

Tenisistka Coco Gauff w trakcie uderzenia rakietą tenisową.
fot. AFP
Niespodzianka w Australii! Porażka wielkiej rywalki Świątek

United Cup to turniej, który w kalendarzu światowego tenisa zadebiutował w 2022 roku. Innowacyjny format imprezy obejmuje zmagania reprezentacyjne w formule mieszanej. Osiemnaście drużyn narodowych, złożonych z sześciorga zawodników i zawodniczek, podzielono na sześć trzyzespołowych grup. Każdy mecz ma trzy odsłony: grę pojedynczą kobiet i mężczyzn, a także grę podwójną w składzie damsko-męskim.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wielkie zmiany w życiu rywalki Świątek! Chodzi o syna premiera

 

W poniedziałkowym starciu Gauff - Bouzas Maneiro już pierwszy set przybrał niespodziewany obrót. Hiszpanka wygrała go bowiem 6:1. Wyżej notowana Amerykanka nie miała niczego do powiedzenia w tej partii. 

 

W drugiej odsłonie spotkania Gauff była pod ścianą. Wytrzymała jednak presję i po ponad godzinie walki triumfowała 7:6. W ten sposób czwarta rakieta świata doprowadziła do trzeciego seta. 

 

W nim jednak powtórzył się scenariusz z pierwszej partii - w jeszcze gorszej dla Amerykanki postaci. Tym razem przegrała ona bowiem do zera. Hiszpanka całkowicie zdominowała wydarzenia na korcie i odprawiła z kwitkiem rywalkę. 

 

Zwycięstwo sklasyfikowanej na 42. miejscu w rankingu WTA zawodniczki należy uznać za sporą niespodziankę. 

 

Coco Gauff - Jessica Bouzas Maneiro 1:6, 7:6, 0:6

 

Przejdź na Polsatsport.pl
INNETENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Najlepsze zagrania Huberta Hurkacza w United Cup
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 