Oto najlepsi sportowcy zeszłego roku. Dziennikarze wybrali

Duplantis trzeci raz okazał się najlepszy w plebiscycie AIPS EUROPE, nazwanym na cześć byłego prezydenta UEPS Brytyjczyka Franka Taylora - Frank Taylor Trophy. Poprzednio wygrał go w latach 2022 oraz 2024.

Plebiscytowi kobiet patronuje były czołowy działacz UEPS Słoweniec Evgen Kuki Bergant. Także po raz trzeci najwięcej głosów zebrała Aitana Bonmati, triumfatorka w dwóch poprzednich latach.

Głosowali dziennikarze z 43 europejskich Klubów Dziennikarzy Sportowych.

Duplantis zdystansował hiszpańskiego tenisistę Carlosa Alcaraza oraz francuskiego piłkarza Ousmane Dembele. Za Bonmati znalazły się liderka światowego rankingu tenisistek Białorusinka Aryna Sabalenka oraz holenderska lekkoatletka Femke Bol.

Dwukrotnie w plebiscycie w latach 2020 i 2021 zwyciężył Robert Lewandowski, a raz w 2020 roku Iga Świątek.

Dotychczasowi triumfatorzy:

Mężczyźni - Frank Taylor Trophy



2025 Armand Duplantis (Szwecja) - lekkoatletyka

2024 Duplantis

2023 Novak Djoković (Serbia) - tenis

2022 Duplantis

2021 Robert Lewandowski (Polska - piłka nożna

2020 Lewandowski

2019 Rafael Nadal (Hiszpania) - tenis

2018 Luka Modrić (Chorwacja) - piłka nożna

2017 Cristiano Ronaldo (Portugalia) - piłka nożna

2016 Ronaldo - piłka nożna

2015 Djoković

2014 Manuel Neuer (Niemcy) - piłka nożna

2013 Mo Farah (W. Brytania) - lekkoatletyka

2012 Djoković

2011 Djoković

2010 Sebastian Vettel (Niemcy) - Formuła 1

2009 Roger Federer (Szwajcaria) - tenis

2008 Rafael Nadal (Hiszpania) - tenis

2007 Federer

2006 Federer

2005 Federer

2004 Federer

2003 Michael Schumacher (Niemcy) - Formuła

2002 Schumacher

2001 Schumacher

2000 Pieter van Hoogenband (Holandia) - pływanie

1999 Tomas Dvorak (Czechy) - lekkoatletyka

1998 Bjoern Daehlie (Norwegia) - narciarstwo klasyczne

1997 Wilson Kipketer (Dania) - lekkoatletyka

1996 Aleksander Popow (Rosja) - pływanie

1995 Jonathan Edwards (W. Brytania) - lekkoatletyka

1994 Schumacher

1993 Linford Christie (W. Brytania) - lekkoatletyka

1992 Witalij Szczerbo (Wspólnota Niepodległych Państw) - gimnastyka sportowa

1991 Sergiej Bubka (ZSRR) - lekkoatletyka

1990 Lothar Matthaeus (Niemcy) - piłka nożna

1989 Boris Becker (Niemcy) - tenis

1988 Bubka

1987 Stephen Roche (Irlandia) - kolarstwo

1986 Becker

1985 Bubka

1984 Michel Platini (Francja) - piłka nożna

1983 Michael Gross (Niemcy) - pływanie

kobiety - Evgen Kuki Bergant Trophy

2025 Aitana Bonmati (Hiszpania) - piłka nożna

2024 Bonmati

2023 Bonmati

2022 Alexia Putellas (Hiszpania) - piłka nożna

2021 Putellas

2020 Iga Świątek (Polska) - tenis

2019 Katinka Hosszu (Węgry) - pływanie

2018 Ester Ledecka (Czechy) - snowboard

2017 Hosszu

2016 Hosszu

2015 Dafne Schippers (Holandia) - lekkoatletyka

2014 Dariaa Domraczewa (Białoruś) - biathlon

2013 Jelena Isinbajewa (Rosja) - lekkoatletyka

2012 Jessica Ennis (W. Brytania) - lekkoatletyka

2011 Federica Pellegrini (Włochy) - pływanie

2010 Blanka Vlasić (Chorwacja) - lekkoatletyka

2009 Vlasic

2008 Isinbajewa

2007 Justine Henin (Belgia) - tenis

2006 Henin-Hardenne

2005 Isinbajewa

2004 Kelly Holmes (W. Brytania) - lekkoatletyka

2003 Henin-Hardenne

2002 Henin-Hardenne

2001 Swietłana Chorkina (Rosja)- gimnastyka sportowa

2000 Inge de Bruijn (Holandia) - pływanie

1999 Gabriela Szabo (Rumunia) - lekkoatletyka

1998 Larysa Łazutina (ZSRR) - narciarstwo klasyczne

1997 Martina Hingis (Szwajcaria) - tenis

1996 Swietłana Masterkowa (Rosja) - lekkoatletyka

1995 Steffi Graf (Niemcy) - tenis

1994 Manuela Di Centa (Włochy) - narciarstwo klasyczne

1993 Franziska van Almsick (Niemcy) - pływanie

1992 Krisztina Egerszegi (Węgry) - pływanie

1991 Monica Seles (Jugosławia) - tenis

1990 Katrin Krabbe (Niemcy) - lekkoatletyka

1989 Graf

1988 Kristin Otto (NRD) - pływanie

1987 Graf (RFN) - Niemcy

1986 Heike Drechsler (NRD) - lekkoatletyka

1985 Marita Koch (NRD) - lekkoatletyka

1984 Marja-Liisa Kirvesniemi (Finlandia) - narciarstwo klasyczne

1983 Jarmila Kratochvilova (Czechosłowacja) - lekkoatletyka

PAP