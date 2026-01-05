Oto najlepsi sportowcy zeszłego roku. Dziennikarze wybrali
Rekordzista świata w skoku o tyczce Szwed Armand Duplantis oraz hiszpańska piłkarka Aitana Bonmati wygrali plebiscyt sekcji kontynentalnej Światowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej AIPS na najlepszych sportowców Europy w 2025 roku.
Duplantis trzeci raz okazał się najlepszy w plebiscycie AIPS EUROPE, nazwanym na cześć byłego prezydenta UEPS Brytyjczyka Franka Taylora - Frank Taylor Trophy. Poprzednio wygrał go w latach 2022 oraz 2024.
Plebiscytowi kobiet patronuje były czołowy działacz UEPS Słoweniec Evgen Kuki Bergant. Także po raz trzeci najwięcej głosów zebrała Aitana Bonmati, triumfatorka w dwóch poprzednich latach.
Głosowali dziennikarze z 43 europejskich Klubów Dziennikarzy Sportowych.
Duplantis zdystansował hiszpańskiego tenisistę Carlosa Alcaraza oraz francuskiego piłkarza Ousmane Dembele. Za Bonmati znalazły się liderka światowego rankingu tenisistek Białorusinka Aryna Sabalenka oraz holenderska lekkoatletka Femke Bol.
Dwukrotnie w plebiscycie w latach 2020 i 2021 zwyciężył Robert Lewandowski, a raz w 2020 roku Iga Świątek.
Dotychczasowi triumfatorzy:
Mężczyźni - Frank Taylor Trophy
2025 Armand Duplantis (Szwecja) - lekkoatletyka
2024 Duplantis
2023 Novak Djoković (Serbia) - tenis
2022 Duplantis
2021 Robert Lewandowski (Polska - piłka nożna
2020 Lewandowski
2019 Rafael Nadal (Hiszpania) - tenis
2018 Luka Modrić (Chorwacja) - piłka nożna
2017 Cristiano Ronaldo (Portugalia) - piłka nożna
2016 Ronaldo - piłka nożna
2015 Djoković
2014 Manuel Neuer (Niemcy) - piłka nożna
2013 Mo Farah (W. Brytania) - lekkoatletyka
2012 Djoković
2011 Djoković
2010 Sebastian Vettel (Niemcy) - Formuła 1
2009 Roger Federer (Szwajcaria) - tenis
2008 Rafael Nadal (Hiszpania) - tenis
2007 Federer
2006 Federer
2005 Federer
2004 Federer
2003 Michael Schumacher (Niemcy) - Formuła
2002 Schumacher
2001 Schumacher
2000 Pieter van Hoogenband (Holandia) - pływanie
1999 Tomas Dvorak (Czechy) - lekkoatletyka
1998 Bjoern Daehlie (Norwegia) - narciarstwo klasyczne
1997 Wilson Kipketer (Dania) - lekkoatletyka
1996 Aleksander Popow (Rosja) - pływanie
1995 Jonathan Edwards (W. Brytania) - lekkoatletyka
1994 Schumacher
1993 Linford Christie (W. Brytania) - lekkoatletyka
1992 Witalij Szczerbo (Wspólnota Niepodległych Państw) - gimnastyka sportowa
1991 Sergiej Bubka (ZSRR) - lekkoatletyka
1990 Lothar Matthaeus (Niemcy) - piłka nożna
1989 Boris Becker (Niemcy) - tenis
1988 Bubka
1987 Stephen Roche (Irlandia) - kolarstwo
1986 Becker
1985 Bubka
1984 Michel Platini (Francja) - piłka nożna
1983 Michael Gross (Niemcy) - pływanie
kobiety - Evgen Kuki Bergant Trophy
2025 Aitana Bonmati (Hiszpania) - piłka nożna
2024 Bonmati
2023 Bonmati
2022 Alexia Putellas (Hiszpania) - piłka nożna
2021 Putellas
2020 Iga Świątek (Polska) - tenis
2019 Katinka Hosszu (Węgry) - pływanie
2018 Ester Ledecka (Czechy) - snowboard
2017 Hosszu
2016 Hosszu
2015 Dafne Schippers (Holandia) - lekkoatletyka
2014 Dariaa Domraczewa (Białoruś) - biathlon
2013 Jelena Isinbajewa (Rosja) - lekkoatletyka
2012 Jessica Ennis (W. Brytania) - lekkoatletyka
2011 Federica Pellegrini (Włochy) - pływanie
2010 Blanka Vlasić (Chorwacja) - lekkoatletyka
2009 Vlasic
2008 Isinbajewa
2007 Justine Henin (Belgia) - tenis
2006 Henin-Hardenne
2005 Isinbajewa
2004 Kelly Holmes (W. Brytania) - lekkoatletyka
2003 Henin-Hardenne
2002 Henin-Hardenne
2001 Swietłana Chorkina (Rosja)- gimnastyka sportowa
2000 Inge de Bruijn (Holandia) - pływanie
1999 Gabriela Szabo (Rumunia) - lekkoatletyka
1998 Larysa Łazutina (ZSRR) - narciarstwo klasyczne
1997 Martina Hingis (Szwajcaria) - tenis
1996 Swietłana Masterkowa (Rosja) - lekkoatletyka
1995 Steffi Graf (Niemcy) - tenis
1994 Manuela Di Centa (Włochy) - narciarstwo klasyczne
1993 Franziska van Almsick (Niemcy) - pływanie
1992 Krisztina Egerszegi (Węgry) - pływanie
1991 Monica Seles (Jugosławia) - tenis
1990 Katrin Krabbe (Niemcy) - lekkoatletyka
1989 Graf
1988 Kristin Otto (NRD) - pływanie
1987 Graf (RFN) - Niemcy
1986 Heike Drechsler (NRD) - lekkoatletyka
1985 Marita Koch (NRD) - lekkoatletyka
1984 Marja-Liisa Kirvesniemi (Finlandia) - narciarstwo klasyczne
1983 Jarmila Kratochvilova (Czechosłowacja) - lekkoatletyka