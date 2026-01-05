Piłkarskie domino. Polski klub zaprezentował nowego trenera

Łańcuszek zmian zapoczątkował Marek Papszun, który z kolei objął funkcję szkoleniowca również ekstraklasowej Legii Warszawa. Tomczyk wprowadził Polonię w 2025 roku do 1. ligi.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejne trafienie Zielińskiego! Otworzył wynik w bardzo ważnym spotkaniu

Nowy szkoleniowiec Bytomian w poprzednim roku pracował w łódzkim Widzewie. W sierpniu został jego pierwszym trenerem, ale w połowie października zmienił go Igor Jovicević, a Czubak został asystentem trenera w chorwackim NK Osijek.

32-letni szkoleniowiec związał się z Polonią umową obowiązującą do czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia współpracy na kolejny sezon.

– Proces rekrutacji nowego trenera był bardzo intensywny, cieszy nas, że tak wielu uznanych na rynku szkoleniowców było zainteresowanych współpracą z Polonią. To pokaże jak duży ogrom pracy wykonała cała spółka na przestrzeni ostatnich lat w kwestii rozwoju obszaru sportowego, po wielu rozmowach i analizach podjęliśmy decyzję o tym, aby zaufać trenerowi Czubakowi. To młody, perspektywiczny szkoleniowiec, który w naszym odczuciu będzie kontynuował realizowany w Polonii proces – ocenił dyrektor sportowy Tomasz Stefankiewicz, cytowany w klubowych mediach.

Podkreślił doświadczenie nowego trenera.

– Bardzo dobrze pasuje pod każdym kątem do naszej koncepcji, charakteru i filozofii klubu. Szybko złapaliśmy wspólny język, co z pewnością ma duże znaczenie. Za trenerem Czubakiem przemawia również wartość merytoryczna. Dodatkowo Patryk, korzystając ze swojego doświadczenia w pracy z klubowymi akademiami, wspomoże rozwój naszej – dodał dyrektor.

PAP