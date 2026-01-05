Piłkarskie domino. Polski klub zaprezentował nowego trenera

Piłka nożna

Patryk Czubak został trenerem piłkarzy wicelidera 1. ligi Polonii Bytom – poinformował klub. Zastąpił Łukasza Tomczyka, który pod koniec grudnia przejął drużynę ekstraklasowego Rakowa Częstochowa.

Trener piłkarski w czarnej koszulce z widocznym logo klubu, gestykulujący ręką na tle trybun stadionu.
fot. Cyfrasport
Patryk Czubak nowym trenerem Polonii Bytom

Łańcuszek zmian zapoczątkował Marek Papszun, który z kolei objął funkcję szkoleniowca również ekstraklasowej Legii Warszawa. Tomczyk wprowadził Polonię w 2025 roku do 1. ligi.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kolejne trafienie Zielińskiego! Otworzył wynik w bardzo ważnym spotkaniu

 

Nowy szkoleniowiec Bytomian w poprzednim roku pracował w łódzkim Widzewie. W sierpniu został jego pierwszym trenerem, ale w połowie października zmienił go Igor Jovicević, a Czubak został asystentem trenera w chorwackim NK Osijek.

 

32-letni szkoleniowiec związał się z Polonią umową obowiązującą do czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia współpracy na kolejny sezon.

 

– Proces rekrutacji nowego trenera był bardzo intensywny, cieszy nas, że tak wielu uznanych na rynku szkoleniowców było zainteresowanych współpracą z Polonią. To pokaże jak duży ogrom pracy wykonała cała spółka na przestrzeni ostatnich lat w kwestii rozwoju obszaru sportowego, po wielu rozmowach i analizach podjęliśmy decyzję o tym, aby zaufać trenerowi Czubakowi. To młody, perspektywiczny szkoleniowiec, który w naszym odczuciu będzie kontynuował realizowany w Polonii proces – ocenił dyrektor sportowy Tomasz Stefankiewicz, cytowany w klubowych mediach.

 

Podkreślił doświadczenie nowego trenera.

 

– Bardzo dobrze pasuje pod każdym kątem do naszej koncepcji, charakteru i filozofii klubu. Szybko złapaliśmy wspólny język, co z pewnością ma duże znaczenie. Za trenerem Czubakiem przemawia również wartość merytoryczna. Dodatkowo Patryk, korzystając ze swojego doświadczenia w pracy z klubowymi akademiami, wspomoże rozwój naszej – dodał dyrektor.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGAPATRYK CZUBAKPIŁKA NOŻNAPOLONIA BYTOM
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 