Gdzie obejrzeć Polsat SiatCast?

Polsat SiatCast - 06.01. Transmisja TV i stream online
We wtorek czeka nas kolejny odcinek Polsat SiatCast. Gościem Marka Magiery i Jakuba Bednaruka będzie prezes Stali Nysa Robert Prygiel. Gdzie oglądać Polsat SiatCast? O której godzinie? Sprawdź poniżej.
Polsat SiatCast to cotygodniowa propozycja naszej stacji dla siatkarskich kibiców. W każdy wtorek spotykamy się rano i dyskutujemy o najważniejszych wydarzeniach w tej dyscyplinie.
Tym razem gościem Marka Magiery i Jakuba Bednaruka będzie Robert Prygiel. Prezes Stali Nysa opowie o zmaganiach swojego zespołu w PLS 1. Lidze oraz w Tauron Pucharze Polski (Stal przegrała w ćwierćfinale z Bogdanką LUK Lublin).
Ponadto nasi prowadzący podsumują minioną kolejkę PlusLigi i TauronLigi. Zapowiedzą też kolejne siatkarskie emocje na sportowych antenach Polsatu.
Transmisja programu Polsat SiatCast we wtorek 6 stycznia w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09:00.