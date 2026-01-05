Polsat SiatCast - 06.01. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

We wtorek czeka nas kolejny odcinek Polsat SiatCast. Gościem Marka Magiery i Jakuba Bednaruka będzie prezes Stali Nysa Robert Prygiel. Gdzie oglądać Polsat SiatCast? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Logo programu Polsat SiatCast na tle siatkarza w akcji.
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Polsat SiatCast?

Polsat SiatCast to cotygodniowa propozycja naszej stacji dla siatkarskich kibiców. W każdy wtorek spotykamy się rano i dyskutujemy o najważniejszych wydarzeniach w tej dyscyplinie.

 

Tym razem gościem Marka Magiery i Jakuba Bednaruka będzie Robert Prygiel. Prezes Stali Nysa opowie o zmaganiach swojego zespołu w PLS 1. Lidze oraz w Tauron Pucharze Polski (Stal przegrała w ćwierćfinale z Bogdanką LUK Lublin). 

 

Ponadto nasi prowadzący podsumują minioną kolejkę PlusLigi i TauronLigi. Zapowiedzą też kolejne siatkarskie emocje na sportowych antenach Polsatu.

 

Transmisja programu Polsat SiatCast we wtorek 6 stycznia w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09:00.

KP, Polsat Sport
