Gdzie obejrzeć Polsat SiatCast?

Polsat SiatCast to cotygodniowa propozycja naszej stacji dla siatkarskich kibiców. W każdy wtorek spotykamy się rano i dyskutujemy o najważniejszych wydarzeniach w tej dyscyplinie.

Tym razem gościem Marka Magiery i Jakuba Bednaruka będzie Robert Prygiel. Prezes Stali Nysa opowie o zmaganiach swojego zespołu w PLS 1. Lidze oraz w Tauron Pucharze Polski (Stal przegrała w ćwierćfinale z Bogdanką LUK Lublin).

Ponadto nasi prowadzący podsumują minioną kolejkę PlusLigi i TauronLigi. Zapowiedzą też kolejne siatkarskie emocje na sportowych antenach Polsatu.

Transmisja programu Polsat SiatCast we wtorek 6 stycznia w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09:00.

