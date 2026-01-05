W rewanżowym starciu pierwszej rundy Pucharu CEV siatkarki BKS Bostik Bielsko-Biała pokonały Dinamo Zagrzeb 3:1. Ponieważ w pierwszym spotkaniu bielszczanki zwyciężyły na wyjeździe 3:0, pewnie awansowały one do kolejnej fazy rozgrywek.

Ostatnio forma zawodniczek z województwa śląskiego jest "w kratkę". W sobotę ograły co prawda UNI Opole 3:1 w ćwierćfinale Pucharu Polski, jednak wcześniej uległy 0:3 DevelopResowi Rzeszów w Tauron Lidze. W ligowej tabeli plasują się na piątej pozycji z dorobkiem 20 punktów po 12 kolejkach (bilans to siedem wygranych i pięć porażek).

Kolejnymi rywalkami BKS-u będzie drużyna ze Słowenii. Ekipa z Mariboru jest liderem rozgrywek ligowych - po 15 spotkaniach ma na koncie zaledwie jedną przegraną. Co więcej, siatkarki Banki Branik wygrały trzy ostatnie potyczki, tracąc w nich tylko jednego seta.

Gdzie obejrzeć mecz BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - OTP Banka Branik Maribor w Pucharze CEV?

Transmisja meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - OTP Banka Branik Maribor w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:20.

ŁO, Polsat Sport