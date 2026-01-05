Puchar CEV: JSW Jastrzębski Węgiel - MAV Foxconn Szekesfehervar. Transmisja TV i stream online

W środę Jastrzębski Węgiel spróbuje przypieczętować awans do 1/16 finału Pucharu CEV. Polski zespół dysponuje pokaźną zaliczką przed rewanżem na własnym parkiecie, jednak nikt nie zamierza deprecjonować przeciwników z Węgier. Transmisja TV i stream online meczu JSW Jastrzębski Węgiel - MAV Foxconn Szekesfehervar w Polsacie Sport 2 oraz online na Polsat Box Go.

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przystąpią do rewanżu z zaliczką

W obecnym sezonie Jastrzębianie rywalizują w drugich co do prestiżu europejskich rozgrywkach. W inauguracyjnym meczu rozgrywanym w Szekesfehervarze pokonali Węgrów 3:1, wobec czego przed rewanżem dysponują dość pokaźną zaliczką.

 

Trudno jednak sądzić, by Polacy mieli zredukować bieg na niższy, bowiem klub z pierwszej historycznej stolicy Węgier prezentuje w rodzimych rozgrywkach naprawdę imponującą formę. Mimo zajmowania dopiero 4. lokaty MAV Foxconn Szekesfehervar posiada na swoim koncie komplet zwycięstw i to w dodatku bez straty choćby jednego seta. Tak niską lokatę zespół zawdzięcza jedynie rozegraniu niższej liczby meczów od wyprzedzających go drużyn.

 

Z kolei Jastrzębski w tabeli PlusLigi plasuje się na dość odległym 8. miejscu, posiadając identyczny dorobek punktowy, co wyprzedzający go Trefl Gdańsk. Mecz z ekipą ze Stołecznego Białogrodu, bo tak tłumaczy się nazwę węgierskiego miasta, będzie dla podopiecznych Andrzeja Kowala szansą na przełamanie się po ligowej porażce ze Ślepskiem Malow Suwałki (0:3).

 

Transmisja TV i stream online meczu JSW Jastrzębski Węgiel - MAV Foxconn Szekesfehervar od godziny 17:50 w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go.

