Sensacja, a później wielkie emocje! Znamy kolejnych ćwierćfinalistów

Starcie między narodowymi drużynami Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii zaczęło się od sporej sensacji. Swój mecz przegrała bowiem jedna z najlepszych tenisistek globu - Coco Gauff. Lepsza od niej po trzech setach okazała się Jessica Bouzas Maneiro.

ZOBACZ TAKŻE: Hubert Hurkacz przemówił po powrocie! Uśmiech nie schodził mu z twarzy

Następnie na korcie pojawili się panowie, a konkretnie Taylor Fritz i Jaume Munar. Ten pojedynek był bardzo wyrównany, o czym mogą świadczyć tie-breaki rozegrane w pierwszym i trzecim secie. Ostatecznie po zwycięstwo sięgnął zawodnik ze Stanów Zjednoczonych.

O wszystkim musiał zatem zadecydować mecz w mikście, w którym wystąpiły pary Coco Gauff/Christian Harrison i Yvonne Cavalle-Reimers/Inigo Cervantes. Po dwóch setach lepsi okazali się Amerykanie, co oznacza, że to właśnie oni zapewnili sobie miejsce w ćwierćfinale międzynarodowej imprezy.

Trzecia reprezentacja tej grupy - Argentyna, która wcześniej przegrała z USA i wygrała z Hiszpanią - musi poczekać na wyniki pozostałych meczów, by dowiedzieć się, czy będzie dalej rywalizowała w tegorocznej edycji United Cup.

USA – HISZPANIA 2:1

Coco Gauff - Jessica Bouzas Maneiro 1:2 (1:6, 7:6(3), 0:6)

Taylor Fritz - Jaume Munar 2:1 (7:6(4), 3:6, 7:6(6))

Coco Gauff/Christian Harrison - Yvonne Cavalle-Reimers/Inigo Cervantes 2:0 (7:6(5), 6:0)

AA, Polsat Sport