Świetny start Polaków! Iga Świątek i Hubert Hurkacz zapewnili zwycięstwo

W poniedziałek z samego rana czasu polskiego na korcie pojawili się Hubert Hurkacz i Alexander Zverev. Wiele osób spodziewało się, że Wrocławianin nie będzie w stanie postawić się trzeciemu najlepszemu zawodnikowi w rankingu ATP. Warto bowiem przypomnieć, że był to pierwszy mecz Hurkacza od ponad pół roku. Polak od bardzo dawna nie występował na kocie przez problemy zdrowotne.

Mimo wszystko zawodnik znad Wisły był w stanie sprawić niespodziankę. 28-latek przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę w dwóch setach (6:3, 6:4), tym samym wyprowadzając naszą reprezentację na prowadzenie.

W następnym meczu naprzeciwko siebie stanęły Iga Świątek i Eva Lys. Wiceliderka rankingu WTA nie weszła dobrze w tej pojedynek, przegrywając pierwszego seta 3:6. Raszynianka potrafiła jednak podnieść się z kolan i w kolejnej partii - mimo dobrej formy oponentki - triumfowała 6:3. Ostatnia część rywalizacji była bardzo zacięta i do końca nie było wiadomo, która zawodniczka przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę. Finalnie chłodniejszą głowę zachowała Świątek, triumfując w całym meczu 3:6, 6:3, 6:4.

Przed nami jeszcze mecz mikstowy, od którego zależeć będzie rozmiar zwycięstwa Biało-Czerwonych.

NIEMCY – POLSKA 0:2

Alexander Zverev – HUBERT HURKACZ 0:2 (3:6, 4:6)

Eva Lys – IGA ŚWIĄTEK 1:2 (3:6, 6:3, 6:4)

Niemcy - POLSKA (mikst) 10:30

AA, Polsat Sport